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Teodosić pre 10 godina bio sa Anastasijom Ražnatović: Išla u Moskvu dok je igrao za CSK, a on je ostavio preko telefona

Teodosić pre 10 godina bio sa Anastasijom Ražnatović: Išla u Moskvu dok je igrao za CSK, a on je ostavio preko telefona

Autor Dragana Tomašević
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Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin i dalje u centru pažnje medija nakon vijesti da se razvode. Dok se piše o novoj ljubavi lijepe glumice, podsjećamo se stare ljubavi košarkaša

Teodosić pre 10 godina bio sa Anastasijom Ražnatović Izvor: Instagram/anastasijaraznatovic/MN Press

Glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić navodno se razvode nakon devet godina braka, u kojem su dobili dvoje djece, ćerku Petru i sina Bogdana.

Mediji su prenijeli da su Jelisaveta i Teodosić zajedno donijeli odluku i rastanku, jer su im se putevi razišli, a samo par dana nakon prvobitne objave o krahu braka, osvanuli su navodi da je glumica u vezi sa 11 godina mlađim kolegom - Pavlom Mensurom.

Nakon što je svaki segment njenog privatnog života stavljen pod lupu javnosti, sada je na red došao i raniji ljubavni život Miloša Teodosića.

Košarkaš je prije deset godina, iako to nije javno potvrđeno, navodno bio u vezi sa ćerkom Cece Ražnatović, Anastasijom.

Te 2016. godine na sve strane se moglo pročitati da je Cecina ćerka zaljubljena u tadašnjeg kapitena reprezentacije i, dok su se mnogima činili kao skladan par, uslijedio je raskid.

Teo je ostavio Anastasiju posle samo dva mjeseca veze, i to preko telefona. Razlog nije bila udaljenost Beograda i Moskve, gdje je košarkaš živio, već njegovo često prisustvo u medijima zbog ćerke Anastasija Cece Ražnatović.

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Tagovi

Miloš Teodosić Anastasija Ražnatović

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