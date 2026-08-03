Interpol se uključio u istragu smrti žene čije tijelo je pronađeno u koferu u zgradi u centru Atine.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

U koferu u napuštenoj zgradi u centru Atine u Grčkoj pronađeno je tijelo žene Elizabet Džejn Ros iz Škotske zbog čega u istrazi učestvuju grčka policija, škotska policija i Interpol, piše "Independent". Više agencija učestvuje u istrazi kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti žene.

"Naše misli su uz Elizabetinu porodicu u ovom teškom trenutku. Pružamo konzularnu podršku i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja.

Prema dosad poznatim informacijama, ona je 29. juna ove godine stigla iz Sjedinjenih Američkih Država preko Kipra. Nije poznato kako je preminula, a njeno tijelo je pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi u centru Atine.

Grčka policija vjeruje da je ona umrla pet do sedam dana prije nego što je pronađeno njeno tijelo. Takođe, grčka policija vjeruje da je njen telefon korišćen za slanje poruka nakon njene smrti.

"Zatraženi su dodatni detalji o tome kada je stigla u Grčku, kako i sa kim. U ovoj fazi ne možemo dati više detalja, jer je istraga u toku", izjavio je portparol grčke policije.