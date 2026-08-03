Donald Tramp izjavio je da će zaustaviti nove američke napade na Iran, ali Teheran poručuje da trenutno nema razgovora o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će narediti američkim snagama da se uzdrže od novih napada na Iran, tvrdeći da su saveznici sa Bliskog istoka utvrdili okvire sporazuma kojim bi bio okončan rat koji traje pet mjeseci.

Sporazum u nastajanju obuhvatao bi "hitno, potpuno i sveobuhvatno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje", napisao je Tramp u subotu uveče na društvenim mrežama.

"Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam, u korist budućnosti čitavog svijeta, kao i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da brzo možemo da postignemo sporazum", naveo je Tramp.

Iran negira da se razgovara o otvaranju moreuza

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je u nedelju da se Ormuski moreuz "ni na koji način neće vratiti u stanje u kojem se nalazio pre 28. februara", kada je rat počeo.

Bagai je u razgovoru za iransku državnu televiziju rekao da Iran sa Omanom, koji se nalazi sa druge strane moreuza, razgovara o plovidbi ovim područjem, ali da trenutno nema razgovora o ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta.

Tramp je od početka rata u više navrata najavljivao prekid američkih napada na Iran. Međutim, ti dogovori su se raspadali, nakon čega su borbe nastavljane.

Iranski ministar odbrane saopštio je na mreži X da zemlja posle Trampove objave "nije ni iznenađena ni pasivna" i da ostaje u stanju pripravnosti zbog konkretnih pretnji iz Sjedinjenih Američkih Država.

Iako iransko rukovodstvo djeluje ujedinjeno u ratnoj strategiji kojom želi da pokaže snagu i izdržljivost, u vrhu vlasti navodno se razvija sukob između onih koji odbacuju bilo kakve pregovore sa SAD i onih koji računaju na vojni pritisak kako bi izborili bolju poziciju za pregovaračkim stolom.

Predlog vraća SAD i Iran za pregovarački sto

Regionalni zvaničnik uključen u posredničke napore rekao je da predlog koji je Tramp objavio tokom vikenda predviđa povratak SAD i Irana pregovorima, tokom kojih bi pokušali da riješe pitanja koja su do sada sprječavala napredak.

Predlog predviđa ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i obustavljanje napada širom regiona, uključujući napade milicija u Iraku koje podržava Iran na zemlje Persijskog zaliva i Jordan.

Sjedinjene Američke Države bi zauzvrat ukinule pomorsku blokadu Irana i omogućile Teheranu da izvozi naftu, kako je predviđeno okvirnim sporazumom o prekidu vatre.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti jer nije ovlašćen da daje izjave medijima, naglasio je da sporazum još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju.

Tramp je rekao da se Izrael pridružio njegovoj namjeri da okonča rat primjenom sporazuma o prekidu vatre. Izraelske vlasti nisu javno komentarisale njegovu objavu.

Saudijska Arabija strahuje od iranske odmazde

Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman razgovarao je u subotu telefonom sa Trampom i izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da SAD dodatno zaoštre sukob sa Iranom, saopštila je saudijska državna novinska agencija.

Osoba upoznata sa sadržajem razgovora opisala ga je kao "otvoren i konstruktivan".

Prestolonasljednik je upozorio da bi eskalacija sukoba mogla ozbiljno da ugrozi svjetsku ekonomiju ukoliko bi Teheran na nove američke napade odgovorio udarima na američke saveznike u Persijskom zalivu.

Razgovor je održan prije Trampove objave na društvenim mrežama, a Mohamed bin Salman je od američkog predsjednika zatražio objašnjenje o mogućim novim potezima protiv Irana.

Saudijski zvaničnici prenijeli su Trampovoj administraciji da su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar u dobroj poziciji da se odbrane od potencijalnih iranskih napada. Istovremeno su upozorili da bi Kuvajt mogao da bude ranjiviji na napade milicija iz Iraka koje podržava Iran.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da su Tramp i saudijski prestolonasljednik razgovarali u subotu, ali nije iznio dodatne detalje.

Iran je tokom sukoba sa SAD više puta napadao brodove koji su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz bez njegovog odobrenja.