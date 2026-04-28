"Dosadilo mi da mu objašnjavam": Karleuša o krahu braka s Tošićem, zbog njega nisu u dobrim odnosima

Pjevačica Jelena Karleuša se, pričajući o proslavi ćerkinog punoljetstva, dotakla odnosa s bivšim suprugom Duškom Tošićem

Jelena Karleuša bez dlake na jeziku govorila je o svom privatnom životu, ćerkama od kojih jedna ove godine slavi punoljetstvo, ali i lošem odnosu koji ima sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Jelena Karleuša ove godine će svojoj starijoj ćerki Atini Tošić proslaviti 18. rođendan, a nekoliko dana se šuška o spektaklu koji će prirediti svojoj mezimici.

Pop diva je priznala da još nije razmišljala o tome jer do septembra ima vremena i progovorila o bivšem suprugu Dušku Tošiću.

"Stavili ste mi omču oko vrata"

Karleuša je u svom stilu prokomentarisala spekulacije o spektaklu koji sprema za svoje ćerke koji slave rođendan na isti dan.

"Stavili ste mi ovču oko vrata oko tog 18. rođendana, sad se očekuje spektakl, a ja treba da opravdam to, ne znam šta se očekuje od mene. Da li da ispalim raketu na put oko mjeseca da bih ispunila sva očekivanja. Ne znam još šta planiramo, nismo ni pričali o tome, vidjećemo. Za sad ne planiramo ništa. Ja imam dva rođendana na moju radost. Atina se ljuti jer je i njoj rođendan" govorila je za Premijeru sa osmjehom na licu, a na pitanje novinara koliko Duško učesvuje u pregovorima za slavlje, Jelena je iskreno odgovorila:

"Duško i ja nismo u dobrim odnosima"

" Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu ja njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namjesti..."



