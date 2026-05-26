Prvo oglašavanje Jelene Karleuše nakon vijesti da Duško ima novu djevojku: Progovorila o osveti i poručila jedno

Jelena Karleuša je istakla da se neće svetiti onima koji su joj nanijeli zlo.

Pjevačica Jelena Karleuša ponovo je aktivna na društvenoj mreži Iks, gdje je njena najnovija objava privukla veliku pažnju javnosti.

Ona se tokom karijere često suočavala sa kritikama i izazovima na poslovnom i privatnom planu. U nedavnom intervjuu za Pink.rs, govorila je o razočaranjima, izdajama i teškim trenucima kroz koje je prolazila, priznavši da je više puta razmišljala da se povuče sa scene.

Ipak, naglasila je da su joj najveću podršku i motivaciju da nastavi dalje pružili njeni fanovi.

Iako su neki mislili da Jelena ima osvetnički poriv, novim statusom na Iksu pokazala je suprotno.

"Znate kako ću se osvetiti onima koji su mi nanijeli toliko zla? Nikako. Neću se svetiti. Zaboraviću ih. Već jesam. I biću srećna", poručila je pjevačica na ovoj društvenoj mreži.

Podsjetimo, javnost je nedavno uzdrmala vijest da bivši suprug Jelene Karleuše, Duško Tošić, ima novu djevojku. Kako prenosi Pink.rs, on je već pola godine u vezi sa Norom Milovanović, a izvor blizak bivšem fudbaleru navodi da su se prepoznali na prvi pogled.

Tošićeva nova izabranica je deset godina mlađa od njega, a iza sebe takođe ima brak i dvoje djece. Inače, Nora je šest godina živjela u Budimpešti zbog studija.

Duško Tošić je za Direktno.rs kratko potvrdio ove navode, dok izvori bliski paru ističu da su nerazdvojni.