"On posle mene može samo da ima kombinacije": Karleuša urnisala Tošića, ovako je pričala o njegovoj devojci

Pevačica Jelena Karleuša je prošle godine napravila pometnju izjavama o bivšem mužu, nekadašnjem fudbaleru Dušku Tošiću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jelena Karleuša je prošle godine gostovala u podkastu Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13 i tom prilikom je otkrila kada je počela da se odaljava od sada već bivšeg supruga Duška Tošića.

U emisije je vrlo oštro komentarisala i Duškoe potencijalne partnerke.

- Mene Duško dok smo bili u funkcionalnom braku nije prevario. Kada kažem u funkcinalnom, mislim do 2019. godine kada se desilo ono s onim Indijancem, tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo bilio tehnički u braku do prošle godine - rekla je Jelena Karleuša u potkastu kod Bokija 13, a zatIm je otkrila da je Tošić izgubio mnogo sa njom, ali i da je u istoj poziciji kao i njen prethodni suprug Bojan Karić.

- Duško je mnogo izgubio sa mnom. Životno. On mislim da nikada više neće imati nikakvu vezu. Nikada, ni sa jednom ženom. Prosto nikada posle mene neće moći da ima neku vezu sa ženom. Htela sam da kažem da neće imati ozbiljnu vezu, možda neke kombinacije, jer svaka bi bila ne u mojoj senci nego u velikom problemu upoređivanja sa mnom i to je jedan veliki problem. Bojan i Duško će zauvek biti moji bivši muževi, pa onda ime i prezime - rekla je Jelena Kareuša u potkastu Bokija 13.