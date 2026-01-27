"Gdje su ti roditelji rođeni?": Glumica koja je očitala bukvicu Dua Lipi u drugom stanju

Glumica Bojana Novaković podijelila radosnu vijest da je u drugom stanju, a čestitke samo stižu.

Glumica Bojana Novaković je pozirala u kupaćem kostimu na plaži, a u prvom planu je njen trudnički stomačić.

Bojana Novaković glumila je u brojnim holivudskim filmovima i serijama, a gledali smo je u domaćim ostvarenjima "Šišanje" i "Optimisti", zatim filmovima "Sedam života", "Đavo", "Besramnici", "Ja, Tonja" i mnogim drugim.

Glumica srpskog porijekla Bojana Novaković jednom prilikom je odgovorila Dui Lipi, britanskoj pjevačici porijeklom sa Kosova, na njen nedavni status koji propagira ideje o nezavisnom Kosovu i takozvanoj "Velikoj Albaniji".

Dua Lipa je, podsjetimo, na društvenim mrežama objavila post u vidu mape "Velike Albanije" nazvavši je "autohtonom", a usput je napala gigant "Apple" jer Kosovo na mapi nije označeno kao zasebna država.

Bojana Novaković je objavila niz Instagram priča u kojima je uputila jake poruke poznatoj pjevačici:

"Draga Dua Lipa, nekoliko prijatelja mi je tražilo da ti odgovorim na objavu od prije nekoliko nedelja. Odlučila sam da sačekam da ne bih dolivala ulje na vatru u gorućoj situaciji, pa sam riješila danas da ti odgovorim - započela je Bojana.

Prvo, da riješimo dilemu oko Apple-a. Na njihovu sramotu, oni čak nisu ni prepoznali Kosovo na svojoj mapi. Ni kao provinciju, ni državu, niti kao nezavisnu republiku. To je problem. Ako nema Kosova, gdje su naši manastiri, crkve i spomenici? Gdje su tvoji roditelji rođeni? To je bolno za sve nas.

Svaka mapa koju sam vidjela u poslednjoj deceniji imala je Albaniju i Kosovo na sebi. Nemam ajfon i, kao veći dio svijeta ne gledam u Apple mape, ali svi možemo da vidimo Kosovo, jer je tu.

Da li si svjesna da zastava koju si objavila nije ni albanska ni kosovska? Ona koju si objavila je od države koja ne postoji, takozvane "Velika Albanija", koja je u stvari ideja spajanja 4 države u okolini - Grčke, Crne Gore, Makedonije i Srbije. To je simbol nacionalizma, fašizma i ksenofobije - dodala je Bojana Novaković, a zatim je uz niz storija objasnila zbog čega velika Albanija i samostalno Kosovo ne mogu da postoje.

- Na kraju, želim da dodam da kao ponosna građanka našeg dijela svijeta, uvijek sam srećna kada neko iz okoline stekne svjetski uspjeh. Veoma mi je drago da vidim tvoj uspjeh i sigurna sam da su tvoji roditelji veoma ponosni. Imaš mnogo fanova iz Srbije (koji su bili veoma povrijeđeni nakon tvoje objave, uključujući i obožavatelje iz Grčke, Makedonije i Crne Gore). Nadam se da ćeš razumjeti dublje značenje simbola koje koristiš i da ćeš širiti samo etničku ljubav bez nacionalne mržnje - zaključila je glumica Bojana Novaković.

Ovako Bojana sada izgleda:

