"Remek-delo, najbolji u zadnjih 20 godina": Nižu se reakcije na novi Spilbergov sci-fi, trejler opčinio svet

Novi naučnofantastični ep Stivena Spilberga, pod nazivom "Disclosure Day", prikazan je odabranim filmskim kritičarima uoči svetske premijere koja je zakazana za 12. jun. Prve reakcije su potpuno jednoglasne – reč je o pravom remek-delu. Mnogi stručnjaci ga već sada nazivaju "Spilbergovim najboljim filmom u poslednjih 20 godina" i posebno ističu izvanrednu glumu glavne zvezde Emili Blant.

Iako su prve reakcije na društvenim mrežama često sklone preterivanju, recenzije za "Disclosure Day" nude intrigantne i neuobičajeno specifične detalje. Kritičari film opisuju kao "smešan", ali i kao režiserov "najčudniji" uradak do sada. Takođe, oni dele reči hvale za scenario, koji je opisan kao neverovatan spoj kultne serije "The X-Files" i Biblije.

Radnja filma

Priča ovog ostvarenja prati televizijsku meteorološkinju iz Kanzas Sitija, koju tumači Emili Blant, a koju iznenada obuzima tajanstvena vanzemaljska sila. U ovoj uzbudljivoj avanturi pridružuje joj se Džoš O'Konor u ulozi čoveka koji čvrsto veruje u vanzemaljski život i koji je odlučan u nameri da svetu otkrije pravu istinu.

Izuzetnu glumačku postavu ovog naučnofantastičnog spektakla zaokružuju i druga velika holivudska imena: Kolin Fert, Iv Hjuson, Kolman Domingo, Vajat Rasel i Henri Lojd-Hjuz.

Povratak Spilbergovoj magiji i saradnja sa proverenim scenaristom

Slavni režiser je ovu originalnu priču razvio sa scenaristom Davidom Kepom, sa kojim je već sarađivao na planetarno popularnim klasicima kao što su "Jurassic Park", "War of the Worlds" i "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".

Dugoočekivani film "Disclosure Day" zvanično stiže u bioskope 12. juna, kada će i šira publika moći da se uveri u ovo Spilbergovo filmsko čudo.

Reakcije na film

Nakon ekskluzivne premijerne projekcije za odabrane medije, holivudski kritičari ne kriju oduševljenje novim naučnofantastičnim spektaklom Stivena Spilberga pod nazivom "Disclosure Day". Društvene mreže su preplavljene prvim reakcijama, a struka je složna u oceni da je reč o jednom od najboljih ostvarenja slavnog režisera u poslednje dve decenije.

Među prvima se oglasio Džermejn Lusije iz prestižnog portala Gizmodo (Gizmodo), koji je svoje utiske podelio na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter), posebno pohvalivši dinamičnu priču i glumačku postavu:

Disclosure Day is ABSOLUTELY PHENOMENAL! Truly something special. I was hanging onto every word, captivated by the story as it all played out. The score perfectly elevates every single scene. Part mystery, part Twlight Zone, something new entirely. I shed a tear at the end. WOW.pic.twitter.com/w7UOEpOgmh — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky)May 27, 2026

"Svideo mi se 'Disclosure Day'. Gusta vožnja toboganom koja spaja film potere, ljubavnu priču i misteriju, sve umotano u naučnofantastično čudo. To je Spilbergov najbolji film u poslednjih 20 godina, ispunjen svom magijom koja njegove filmove čini posebnim, plus lik i izvedba Emili Blant za sva vremena."

Sa Lusijeovim mišljenjem odmah se složio i Stiven Vajnstraub, glavni urednik uticajnog filmskog portala Kolajder (Collider). On je javno uputio savet svim filmofilima kako da na najbolji način dožive ovo filmsko iskustvo, istovremeno nagoveštavajući da glavnoj glumici slede brojna priznanja u sezoni filmskih nagrada.

"Na iznenađenje apsolutno nikoga, Stiven Spilberg je isporučio još jedan veličanstveni pogodak sa 'Disclosure Day'. Toplo preporučujem da film pogledate ne znajući gotovo ništa o njemu. Prestanite da gledate trejlere. Jedino što ću reći: Emili Blant je neverovatna", poručio je Vajnstraub.