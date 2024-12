Pevačice koje su javno priznale da su bile ljubavnice: Jedna poručila ženi da nije ljubomorna i da može da ga deli

Iako se trude da svoj privatan život sakriju od medija i javnosti, uvek se sazna šta brojne pevačice rade kada se reflektori ugase

Izvor: Instagram/andreanacekic

Dok mnoge estradne zvezde pažljivo čuvaju svoju privatnost, posebno kada su u pitanju skandali i afere, neke od njih su otvoreno priznale da su u određenim periodima svog života bile ljubavnice.

Pojedine pevačice tvrde da nisu znale da su njihovi partneri već u braku jer su to od njih skrivali, druge su iskreno priznale da su svesno ušle u vezu s oženjenim muškarcima.

Prva na listi je Hrvatica Alka Vuica, koja je jednom prilikom za tamošnje medije, priznala vezu sa zauzetim političarem i oženjenim fudbalerom.

Izvor: YouTube/printscreen/AmiG Show

- Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći netaknut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - rekla je jednom prilikom Alka.

Pevačica Katarina Grujić danas uživa u skladnom braku sa fudbalerom Marko Gobeljićem, ali nije uvek bilo tako.

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll

- Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod - rekla je Katarina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Javnost je brujala o priznanju pevačice Tamare Milutinović, koja je jednom prilikom otkrila da je u vezi sa oženjenim Saškom Nikolićem, a spomenula je tada i njegovu ženu.

Izvor: Instagram/tamaramilutinovic

- Nismo želeli da pričamo o tome, ali ću sada priznati – jeste, u vezi sam sa Saškom Nikolićem! Svašta se pričalo o tome, ali ne želim da zalazim u detalje. Trenutno je u toku njegova brakorazvodna parnica, pa iz poštovanja prema njegovoj supruzi ne želim da otkrivam detalje - rekla je Tamara pre nekoliko godina za domaće medije.

Višnja Petrović takođe je priznala vezu sa oženjenim čovekom.

Izvor: Kurir

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer sam poročna - iskreno je priznala Višnja.

Folk zvezda Zlata Petrović bila je čak pet godina u vezi sa oženjim muškarcem.

Izvor: Petar Aleksić

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se! Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem: “Neka traje koliko traje” i ne nerviram se ni oko čega! - rekla je nedavno Zlata.

Andreana Čekić, nakon braka sa bivšim suprugom, otpočela je vezu sa oženjenim Markom Miloševićem, a skandal je nastao kada je njegova žena Marina optužila pevačicu da je njenom detetu "ukrala oca".

Izvor: Instagram/andreanacekic

- O meni nema realno šta ružno da se kaže. Ja sam neko ko je uvek iskren i otvoren. Čak i kada su pisali da sam otela tuđeg muža, to je samo natpis. Naravno jako je ružno kada dobiješ etiketu, teško da možeš da se rešiš toga. Međutim, nisam davala izjave, niti sam demantovala niti potvrdila. Markov i moj brak su bili pri kraju, jer da nije tako ne bi se našli, to je normalno. U životu treba raditi kako ti srce kaže - rekla je ona jednom prilikom.

Vesna i Đole Đogani slove za jedan od najskladnijih parova na estradi. Njihova priča počela je kada je Vesna, tada srednjoškolka i članica plesne grupe "Đogani Fantastiko", upoznala Đoleta. U to vreme, Đole je bio u braku sa Slađom Delibašić, ali nakon njihovog razvoda, Vesna i on su započeli svoju ljubavnu vezu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Iako su se često pojavljivale glasine da je Đole prevario Slađu s Vesnom, oboje su te tvrdnje odlučno negirali. Danas su u srećnom braku i roditelji sina i ćerke.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević