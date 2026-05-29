"Nisam imala para za jogurt i pogačicu": Goci Lazarević se smučili izlasci, evo gdje pronalazi mir

Goca Lazarević otvoreno je govorila o svom prvom pijanstvu i ljubavi prema konjaku, pa otkrila da nije ljubitelj izlazaka.

Pjevačica Goca Lazarević kroz smijeh je pred našim kamerama govorila o svom prvom pijanstvu, pa istrakla da popije koju više isključivo kada ona nije vozač.

"Ja se nikada nisam napila. Volim da popijem francuski konjak, ali nema uvijek to, ruku na srce. Mi smo zemlja na brdovitom Balkanu, ja sam rođena, vjerovatno, ispod neke šljive. Popijem jednu, kada vozim ne popijem ništa, samo jednu rakiju", rekla je ona.

Goca je takođe otkrila gdje pronalazi mir.

"Sjednem u dvorište i pogledam u svaki cvjetić koji je procvjetao to jutro, slušam ptičice i gledam u zelenilo. To je moj najljepši provod. Cio život sam u muzici, pa baterije punim tihujući. Živim sama i uživam u tome. Nikada nisam izlazila u noćni provod. Pjevam još od kada sam bila srednjoškolka. Gdje mi da izlazimo, nismo imali para ni za jogurt i pogačicu", rekla je ona.

Inače, Goca Lazarević iznenadila je nedavnom izjavom, da iako posjeduje velelepnu kuću na Bežanijskoj kosi, sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

"Vjerujte mi da sam ja ovdje, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih", izjavila je pjevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.

"Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo dotjerani i nasmijani kao svuda u svijetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svijetu, i lijepih i manje lijjepih trenutaka", rekla je Goca.