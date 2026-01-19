logo
"Ja sam u ovom krugu jedna od najsiromašnijih": Ima luks vilu na Bežanijskoj kosi, a šokirala izjavom o kolegama

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Goca Lazarević (71) decenijama je na estradi i vlasnica je jedne od najluksuznijih nekretnina na Bežanijskoj kosi, ali ističe da nikada nije željela status velike zvijezde i da živi kao sav "običan svijet"

Goca Lazarević o kolegama Izvor: Youtube/GOCA LAZAREVIC OFFICIAL

Pjevačica Goca Lazarević iznenadila je javnost svojom skromnošću, ali i tvrdnjom o svom finansijskom statusu u odnosu na okruženje u kojem se kreće.

Pjevačica je otvoreno priznala da nikada nije jurila za komercijalnim uspjehom niti agresivnim marketingom.

Uprkos tome što posjeduje velelepnu kuću na Bežanijskoj kosi, Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

Pogledajte gdje živi Goca Lazarević:

Vjerujte mi da sam ja ovdje, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pjevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.

Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo dotjerani i nasmijani kao svuda u svijetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svijetu, i lijepih i manje lijepih trenutaka – rekla je Goca.

Vozi se gradskim prevozom, a žao joj je popularnih kolega

Da Goca zaista živi onako kako govori, dokazuje i činjenica da je, uprkos tome što ima jednu od najskupljih kuća na estradi, nedavno usred dana uhvaćena u vozilu gradskog prevoza.

Lazarevićeva ističe da joj je žao kolega koji su robovi sopstvene popularnosti.

– Koliko god neke kolege bile popularne, meni je žao što oni ne mogu da prošetaju normalno ulicom, da odu do pijace ili prodavnice ili da rade što radi običan svijet – zaključila je pjevačica, naglašavajući da je uvijek bila svoja i da joj je privatnost važnija od titule velike zvijezde.

Goca Lazarević

