Šok scena u Jutarnjem: Pjevačica se na Uskrs uključila u program, iza nje stoji kartonska dvojnica (Foto)

Šok scena u Jutarnjem: Pjevačica se na Uskrs uključila u program, iza nje stoji kartonska dvojnica (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Goca Lazarević se na Uskrs uključila u Jutarnji program Pink televizije i iznenadila gledaoce

Pevačica se na Uskrs uključila u program, iza nje stoji kartonska dvojnica Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Goca Lazarević javila se na Vaskrs u Jutarnji program na Pinku iz svog doma, gde je pokazala kako je pripremila praznična jaja, ali je pažnju gledalaca privukao neočekivan detalj u njenom dvorištu.

Dok je Goca Lazarević govorila o tome kako su tekle pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, iza nje se mogla vidjeti figura od kartona sa likom pjevačice.

Pogledajte:

- To je moja dvojnica, dobila sam je od najveće obožavateljke - rekla je Goca Lazarević.

"Ja sam jedna od najsiromašnijih"

Goca Lazarević posjeduje jednu od najskupljih kuća na estradi, koja se nalazi na Bežanijskoj kosi.

- Najviše volim ujutru da prvu kafu popijem potpuno sama, u tišini, ali napolju, u dvorištu. U stanju sam čak da sa skafanderom i kapom na glavi, čizmama izađem kada je hladno - priznala je Goca.

Pogledajte kuću Goce Lazarević:

Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

– Vjerujte mi da sam ja ovdje, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pjevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.

– Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmijani kao svuda u svijetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svijetu, i lijepih i manje lijepih trenutaka – rekla je Goca.




(Kurir, MONDO)

