Exit u Crnu Goru donosi vodeće svjetske zvijezde Pegi Gu, Šarlot de Vit, Džona Njumana

Izvor: EXIT Festival

Crna Gora će ovog ljeta biti epicentar evropskog muzičkog turizma sa čak dva velika Exitova festivala na kojima će nastupiti neka od najvećih i najaktuelnijih svjetskih zvijezda, kao što su Peggy Gou, Charlotte De Witte, Hugel, John Newman, Maceo Plex, Monolink, Enrico Sangiuliano, RPR Soundsystem, Awen i brojni drugi! Program počinje na Velikoj plaži u Ulcinju, u takozvanoj „julskoj rupi”, gdje će od 1. do 3. jula biti organizovane žurke zagrijavanja, a glavni festivalski program na ovoj lokaciji, održava se od 3. do 6. jula. Drugi dio manifestacije seli se u Budvu, na plažu Bečići, krajem avgusta. Zagrijavanje za festival planirano je od 24. do 27. avgusta, dok će glavni program trajati od 28. do 31. avgusta.

Cilj projekta Exit to Montenegro je produženje glavne turističke sezone, kao i razvoj muzičkog turizma, koji predstavlja najbrže rastuću granu turističke industrije i globalno generiše preko 100 milijardi eura. Procjenjuje se da će projekat EXIT to Montenegro ovog ljeta donijeti domaćem turizmu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura prihoda.

Posebna osobenost projekta na globalnom nivou je što će u cilju maksimalnog efekta na turizam oba festivala biti besplatna za posjetioce, uz obaveznu registraciju na sljedećem linku. Svi detalji u vezi sa događajima biće objavljeni iduće sedmice, kada će započeti i prodaja VIP ulaznica za oba festivala.

- Izuzetno smo ponosni što smo uspjeli da u Crnu Goru privučemo neke od najvećih svjetskih zvijezda, koji su trenutno u vrhuncu popularnosti. Elektronska muzika predstavlja glavni magnet za privlačenje visokoplatežnih globalnih turista koji na destinaciji ostvaruju izuzetnu potrošnju. Cjelokupan elektronski program je na nivou najboljih godina EXIT festivala i veliko nam je zadovoljstvo što smo u njega uključili i veliki broj izvođača iz Crne Gore, koji će se zajedno predstaviti turistima iz preko 100 svjetskih zemalja - istakao je Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exitove festivalske grupacije.

Peggy Gou, godinama unazad apsolutno najveća svjetska zvijezda elektronske muzičke scene, producentkinja i modna ikona, prodrmaće crnogorsku obalu ovog ljeta. Koliko je ona globalno popularna najbolje govori činjenica da njenu popularnost porede sa Madoninom u vrhuncu njene slave. Peggy Gou je upravo sa kraljicom popa nedavno ostvarila saradnju na remixu Madoninog singla „I Feel So Free”. Sinergija pop senzibiliteta i moderne dancefloor estetike uz energične setove koji spajaju techno, house i electro, ali i po jedinstvenom stilu koji povezuje svijet underground elektronske muzike i visoke mode, pozicionirali su Peggy na sam vrh najtraženijih izvođača na globalnom nivou.

Kraljica techna lično – Charlotte de Witte, donosi svoj hipnotišući zvuk direktno na EXIT 2 Montenegro! Dok redovno osvaja najveće svjetske muzičke liste, snimak njenog nastupa u kulturnom jezgru Đenove nedavno je postao najviralniji momenat u istoriji elektronske muzike, gdje je okupila više od 20.000 ljudi različitih generacija i postala prva u ovom žanru koja je uspjela da istorijski centar jednog grada pretvori u masovni tehno spektakl na otvorenom.

Elektronski alhemičar Hugel, planetarno popularni francuski DJ, producent i jedna od ključnih figura savremenog latin house pokreta rasplesaće publiku pod zvjezdanim ljetnjim nebom. Autor jednog od najvećih ljetnjih hitova, pjesme „I Adore You”, ali i redovan hedlajner najvećih svjetskih festivala i klubova, svojim prepoznatljivim zvukom spojiće plesnu energiju, latino ritmove i festivalsku euforiju.

Britanski autor i producent John Newman, donosi u Crnu Goru premijeru svog novog live nastupa! Ovaj renomirani hitmejker svjetsku slavu stekao je himnom „Love Me Again”, jednom od najprepoznatljivijih pop-dance pjesama prošle decenije. Nedavno je pokrenuo i projekat SIX40TWO i sopstvenu etiketu Numana Music, a svoj najveći hit vratio je na dancefloor kroz novu verziju „Love Me Again (Again)”.

Vrele festivalske večeri još više će zagrijati hipnotišući zvuci majstora techno zvuka, Maceo Plexa. Svitanja uz Maceo Plexa na Exitovoj Dance Areni dio su svjetske festivalske mitologije. Majstor closing setova uz koje su desetine hiljada ljudi dočekivali prve zrake sunca u rovu i na tribinama Petrovaradinske tvrđave, pretvarali su svako jutro u zajednički ples na najpoznatijem podijumu na svijetu.

Tokom osam festivalskih dana EXIT 2 Montenegro avanture za nezaboravno iskustvo pod otvorenim nebom na obali pobrinuće se i domaća podrška koju čini više od 50 izvođača, a koju predvodi vunderkind elektronske scene – Lanna, zajedno sa veteranima i majstorima svog zanata kao što su Laris, Millok, Proximus, Audiostorm, Rayo, Branko Vuković, Raven TK, Lekka, Rudhaman i mnogi drugi.

Kao jedna od najatraktivnijih kite surf destinacija na svijetu, Velika plaža biće predstavljena i kroz poseban segment festivalskog programa posvećen ovom sportu. U saradnji sa vodećim kite klubovima, biće organizovan atraktivan kite show, uz učešće više desetina poznatih kite surfera iz regiona i svijeta, čime će EXIT 2 Montenegro dodatno povezati muziku, more, vjetar i jedinstvenu energiju Ulcinja i Velike plaže.

Sve informacije o novim izvođačima, detaljima programa za svaku od lokacija, VIP kartama, aktivacijama i ostalim sadržajima EXIT 2 Montenegro festivalske priče, biće objavljene tokom naredne nedjelje.

Podsjećamo, Exitov konkurs za umjetnike i kreativce iz Crne Gore koji žele da postanu dio realizacije predstojećih događaja, ali i da kroz ovu platformu ostvare vidljivost, umrežavanje i profesionalno povezivanje sa regionalnom i globalnom kreativnom zajednicom, otvoren je do 31. maja. Poziv je namijenjen autorima, izvođačima i kreativnim timovima čiji rad može da postane dio festivalskog programa, vizuelnog identiteta prostora i ukupnog iskustva publike. Cilj nam je da kroz ovaj konkurs otvorimo prostor za saradnju sa lokalnim umjetnicima i kreativcima čiji talenat, autorski izraz i ideje mogu doprinijeti daljem razvoju domaće scene. Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 30. juna.