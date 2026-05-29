Katarina Živković otvoreno je govorila o teškom periodu u životu i vezi sa Stojketom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Katarina Živković svoju ljubav sa Nebojšom Stojkovićem Stojketom dugo je krila od svih, a kada se saznalo da sa njim ima dijete njihov odnos je postao jedna od glavnih tema javnosti zbog njegove kriminalne prošlosti. Kaća je nedavno gostovala u emisiji gdje je govorila o teškom periodu i izdajama koje je doživljavala jer je željela da bude prihvaćena, te istakla da je tek odnedavno istinski srećna.

Katarina je istakla da je počelo kada je ljude koji nisu iskreni udaljila iz svog života jer je shvatila da nisu imali dobre namjere već su bili bliski sa njom radi popularnosti koju ima.

Vidi opis "Dotakla sam dno, znala sam da gore ne može": Kaća Živković krila vezu sa Stojketom, progovorila o teškom periodu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official Br. slika: 11 11 / 11

"Slavice, ovoga sam se plašila. Dosta sam samoj sebi pomogla, jer sam, pa vjerujete mi, u jednom momentu što se tiče mnogih i svojih odluka i situacija, dotakla sam dno i znala sam da gore od ovoga ne može. Shvatila sam da moram samoj sebi da pomognem i krenula sam odatle, od svog okruženja, jer sam bila okružena, pa mogu slobodno da kažem, fanovima. To nisu bili moji prijatelji. To su bili ljudi koji su mi negdje govorili ono što ja želim da čujem, od kojih sam tražila neku validaciju, jer sama po sebi nisam bila sigurna u sebe, a trebalo mi je, ta rupa je trebala da bude popunjena nekom podrškom, da se neko obraduje, znate, da se obraduje kada kažem desilo mi se to i to ili taj i taj uspjeh. Međutim, izabrala sam pogrešne ljude koji su se radovali, koji su bili jako destruktivni sami za sebe, mislim, zašto bi bili dobri prijatelji meni. Onda bih u jednom momentu ostala apsolutno sama i dugo sam znala da budem sama."

Izdaja najbližih

Kaća kaže da je dugo željela da bude prihvaćena od familije.

"Pa vratimo se na početak našeg razgovora kada sam vam istakla osobu sa kojom sam bila najbliža i koju sam najviše voljela. I onda sam ja već pričala u jednoj emisiji o tome i saznala sam da sam dobila osude od strane svoje familije, zašto sam to iznijela tako javno, zašto sam pričala o tome. Ja apsolutno nemam nikakav problem sa tim, jednostavno sam shvatila da to ako vam je neko familija i ako neko ima vašu krv ili vi njihovu, nije nužno da vam je prijatelj. Iako sam ja, vjerujte mi, u tih deset godina konstantno tražila neko prihvatanje od strane te iste familije i konstantno se unižavala u smislu, pa nije meni baš tako dobro, pa eto i meni je loše i ja sam imala padove, pa nije da je to baš tako sjajno u mom životu. Ne bi li im se nekako približila, znate. Da bi me prihvatili. Da i ja imam patnju. Stalno sam tražila da budem od strane svoje porodice, šire familije, prihvaćena, ali oni, i nikako da shvatim da oni mene jednostavno ne žele da prihvate, pa ne znam šta treba da uradim, neću biti prihvaćena. Onda sam to shvatila, konačno sam shvatila, nadam se da jesam, prije par godina. Tako da, da, doživjela sam veliko razočarenje i više mene zanima ko me osuđuje, ko podržava, prosto to je tako. Shvatila sam da moram da živim sa tim i da je to život", rekla je tada iskreno pjevačica.

"U Stojketa se nisam zaljubila"

Inače, Kaća je jednom prilikom govorila o odnosu sa Stojketom.

"Svaki odnos, pa i ljubavni, je dvosmjerna ulica. Koliko dajete toliko se vraća. Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavoljela", rekla je ona tada za "Grand".

Izvor: Blic/ MONDO