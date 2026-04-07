Sjekao Soraju, zbog njega se tukle ova pjevačica i starleta: Gdje je danas najkontroverzniji srpski fudbaler ikada?

Stefan nikada nije krio da je imao prošlost kakvu je imao, punu uspona i padova, ali je svjestan svojih grešaka.

Perspektivni Stefan Mihajlović važio je za jednog od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, ali je njegova karijera umjesto uspjeha obilježena nizom skandala zbog kojih se danas rijetko pojavljuje u javnosti.

Velika očekivanja pratila su ga od početka, a 2015. godine postao je igrač FK Rad. Ipak, paralelno sa sportskim angažmanom, u medijima su počele da se pojavljuju priče o njegovom privatnom životu.

Kaća i Soraja se navodno potukle zbog njega

Tada se spekulisalo da je bio u vezi sa pjevačicom Katarinom Živković, što je navodno dovelo i do sukoba sa starletom Sorajom Vučelić.

Nožem napao Soraju

Mihajlović se našao u centru još većeg skandala kada se pojavila informacija da je nožem napao Soraju i nanio joj povrede po vratu i stomaku.

Međutim, kasnije je utvrđeno da je u pitanju bio nesrećan slučaj, bez namjere, što je i sama Soraja potvrdila, pa zvanična istraga nije ni pokrenuta.

" Dobro sam, sve je u redu. Ne želim da se ova priča nastavlja, jer su svi naslovi prenapumpani. Samo želim da prestane da se piše o ovome", rekla je Soraja davne 2016. godine za domaće medije.

Ubio čovjeka, pa pobjegao

Ipak, najteži događaj u njegovom životu dogodio se krajem maja 2015. godine, kada je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je stradao 54-godišnji D.R. Nesreća se dogodila u blizini stadiona Rajko Mitić, kada je Mihajlović, vozeći Bulevarom oslobođenja, udario u automobil koji je izlazio iz sporedne ulice. Nakon sudara, njegov džip je završio u drvetu, a prema tadašnjim navodima, on je napustio mjesto nesreće.

"Imam prošlost kakvu imam, ali ja sam prije svega sportista. Kao takav navikao sam na svakakve pritiske. U tom smislu ne mogu takvi medijski natpisi da me poremete, već samo da me natjeraju da budem još bolji i da pokažem da su Tončev i Propadalo imali razloga da mi vjeruju i da ću u potpunosti opravdati njihovo povjerenje", rekao je Mihajlović 2019. godine. Trenutno igra u Tuzla sitiju i ne pojavljuje se u javnosti.