Ovdje živi Kaća Živković sa Stojketom koji se krije od javnosti: Prvi put pokazala vilu, sve pršti od luksuza

Katarina Živković usnimila se u svojoj spavaćoj sobi i pokazala djelić čistog luksuza.

Izvor: Instagram/printscreen/katarina_zivkovic_official

Katarina Živković nedavno je sa pratiocima podelila djelić intime iz doma u kojem živi sa partnerom Nebojša Stojković Stojke i sinom Stefanom, kojeg je rodila u avgustu prošle godine.

Snimak iz spavaće sobe otkriva luksuzno uređen prostor sa zlatnim nijansama na zidovima, velikim bračnim krevetom i prostranim plakarom. Posebnu pažnju privlači staklena vitrina ispunjena parfemima, kao i dvije njene fotografije na zidu.

Pogledajte fotografije Kaće Živković:

Podsjetimo, u emisiji "Bez filtera" Kaća je pričala o majčinstvu i odnosu sa partnerom koga krije od očiju javnosti.

"Mislim da je jako važno biti spreman na kompromise i mislim da je jako važno imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe jer niko od nas nije non stop raspoložen. Imam neke nervozne momente i mnogo mi je drago što moj partner zna da je to samo faza", izjavila je Katarina Živković.

Katarina Živković iskreno o Stojketu

"Takođe je jako bitno, mimo svog partnerskog odnosa i mimo svega ja imam svoj život, ambicije, hobi, stvari koje volim da radim sama ili sa prijateljima. Ne mora on u sve da bude uključen i on to zaista cijeni i voli kod mene. Sve je to dio kompromisa i kada se dvije zrele osobe spoje mislim da je to savršena kombinacija", rekla je Kaća i otkrila kako je planula ljubav između nje i sadašnjeg partnera.

"Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavoljela. To je nekako bila ljubav na prvi pogled, poštovanje, stavovi, razumijevanje, razmišjanja, duša, sve me je to privuklo."