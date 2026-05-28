Najbliži čovjek Metjua Perija osuđen na 3 godine zatvora: Družili se cio život, pa mu ubrizgao smrtonosnu dozu

Autor Marina Cvetković
Porodica Metjua Perija smatra Ivamasu odgovornim za njegovu smrt i opisuju ga kao čovjeka bez savjesti. Bio je prijatelj sa glumcem više od 25 godina.

Izvor: IPA / IPA / Profimedia

Danas je izrečena kazna Kenetu Ivamasi koji je bio asistent Metjua Perija. Upravo je on ubrizgao fatalnu dozu ketamina koja je slavog glumca koštala života, i on je zatekao zvijezdu "Prijatelja" mrtvu u đakuziju, na imanju u Los Anđelesu, 28. oktobra 2023. godine.

Nakon hapšenja i otvaranja istrage, Ivamasa se izjasnio krivim za zavjeru radi nelegalne distribucije ketamina sa smrtnim ishodom.

Asistent Metjua Perija osuđen je na tri godine i pet mjeseci zatvora, prema odluci suda u Los Anđelesu, piše Sky news. Kenet Ivamasa (60) je više puta davao lijek zvezdi u nedeljama koje su prethodile njegovoj smrti, bez medicinske obuke ili bezbjedne opreme, navodi se u pravnim dokumentima.

Tokom oktobra 2023. godine, pronašao je Perija bez svijesti najmanje dva puta - i jednom prilikom ga je vidio kako se "zamrzava" i gubi sposobnost govora. Uprkos ovim "jasnim upozorenjima", nastavio je da mu daje ketamin.

Ivamasa je priznao da je upravo on ubrizgao fatalnu dozu ketamina Metjuu Periju 28. oktobra 2023. godine. Prema navodima iz optužnice, rekao je da je glumcu ubrizgao najmanje 27 injekcija ketamina tokom poslednjih pet dana njegovog života, uključujući tri poslednje injekcije kobnog dana.

"Nije mogao da kaže 'ne' Metjuu Periju", tvrde advokati.

Metju se drastično promijenio poslednjih mjeseci pred smrt:

Nije imao medicinsko obrazovanje niti dozvolu za davanje ketamina. Sarađivao je sa mrežom ljekara i dilera, među kojima su bili dr Salvador Plasensija i Jasven Sanga, poznata kao "Kraljica ketamina", kako bi tajno i ilegalno nabavljao velike količine ovog anestetika za Perija.

U dokumentima podnijetim saveznom sudu u Los Anđelesu, Ivamasini advokati su rekli da je on bio zaposleni koji je slijedio uputstva svog šefa, i da je bio "posebno ranjiv" u svom odnosu sa Perijem.

"Ukratko, nije mogao jednostavno da kaže ne. Ta nemogućnost je imala tragične posledice", saopštili su advokati.

(Žena Blic / MONDO)   

