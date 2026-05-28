Suprotno očekivanjima, potpuno isključivanje obavještenja izaziva kontraefekat i još veću nervozu.

Svaka notifikacija koja stigne na vaš pametni telefon izaziva trenutni kognitivni zastoj i kognitivno kašnjenje od čak sedam sekundi.

Najnovije istraživanje francuskih naučnika otkrilo je bizarnu istinu - zvuk poruke ili vibracija uzrokuju nesvjesno širenje zjenica, što je u psihologiji jasan pokazatelj snažnih emocija, poput straha ili stresa.

Vremenom smo postali biološki uslovljeni da zvuk telefona doživljavamo kao neku hitnu situaciju. Zbog toga se naš mozak automatski fokusira na telefon, a trenutni posao ostaje po strani.

Tim psihologa sa Univerziteta u Arkanzasu i Univerziteta Plimut u Engleskoj sproveo je testove u kojima su namjerno prekidali studente vibracijom telefona. Rezultati su pokazali da su ispitanici rešavali zadatke znatno sporije kada ih omete telefon, nego kada bi čuli bilo koji drugi zvuk iz okruženja.

Ovi podaci se savršeno poklapaju sa ranijim istraživanjima Katoličkog univerziteta u Koreji, koja ukazuju na to da zbog telefona pravimo dramatično više grešaka tokom rada. Neprestano bombardovanje porukama i mejlovima nam doslovno uništava moć zapažanja.

Prvo logično rešenje koje svima padne na pamet jeste potpuno isključivanje obavještenja. Međutim, studija objavljena u poznatom časopisu o psihologiji medija otkrila je potpuni kontraefekat.

U eksperimentu sa preko dvesta korisnika Android telefona, polovina je morala da ugasi sve notifikacije na nedelju dana. Naučnici su pratili njihovo ponašanje i ostali zatečeni - nije bilo nikakve razlike u ukupnom vremenu koje su proveli zureći u ekran.

Glavni krivac za neuspjeh ove metode jeste tzv. strah od propuštanja (FOMO), koji kod ljudi stvara hroničnu nervozu.

Ta napetost i stalno iščekivanje dekoncentrišu mozak u istoj mjeri, ako ne i više, nego sam zvuk dolazne poruke.

Naučnici poručuju da postoji samo jedan efikasan način da povratite fokus i spasite se od konstantnog stresa - telefon morate potpuno skloniti iz vidokruga i posvetiti se stvarima koje zahtijevaju vašu punu pažnju, prenosi Telegraf.