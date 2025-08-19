logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ozloglašena "kraljica ketamina" priznaće krivicu za smrt Perija: Preti joj kazna do 65 godina iza rešetaka

Ozloglašena "kraljica ketamina" priznaće krivicu za smrt Perija: Preti joj kazna do 65 godina iza rešetaka

Autor Marina Cvetković
0

Žena iz Kalifornije Jasvin Sanga, poznata kao "kraljica ketamina", pristala je da prizna krivicu za optužbe da je nabavila dozu anestetika na recept koji je ubio zvijezdu serije "Prijatelji" Metju Perija, rekli su u ponedeljak tužioci.

Ozloglašena "kraljica ketamina" priznaće krivicu za smrt Perija Izvor: Instagram/mattyperry4 /Instagram printscreen

Žena iz Kalifornije Jasvin Sanga, poznata kao "kraljica ketamina", pristala je da prizna krivicu za optužbe da je nabavila dozu anestetika na recept koji je ubio zvezdu serije "Prijatelji" Metju Perija, rekli su u ponedeljak tužioci.

Sanga, kojoj je suđenje trebalo da počne u septembru, priznaće krivicu za pet tačaka optužnice prema sporazumu sa federalnim tužiocima, a prema izjavi američkog Ministarstva pravde. Preti joj kazna do 65 godina zatvora, navodi NBC News.

Kraljica ketamina priznaće krivicu za smrt Metjua Perija
Izvor: Youtube / NBC News

Nagodba o priznanju krivice usledila je nešto više od tri nedelje nakon što se kalifornijski lekar Salvador Plasensija, još jedna od pet osoba optuženih u vezi sa Perijevom smrću, izjasnio krivim za četiri tačke optužnice za ilegalnu distribuciju ketamina.

Umro u đakuziju

Sanga, koju su vlasti opisale kao dilera droge poznatog kupcima i kao "kraljicu ketamina", optužena je za nabavku doze koja je oduzela Perijev život. Obdukcija je zaključila da je Peri umro od akutnih efekata ketamina koji je u kombinaciji sa drugim faktorima izazvao da glumac izgubi svest i utopi se u svojoj hidromasažnoj kadi 28. oktobra 2023. Imao je 54 godine.

Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u hit NBC-jevoj televizijskoj komediji "Prijatelji" iz 1990-ih, javno je priznao decenije zloupotrebe droga, uključujući i vreme vrhunca svoje slave u seriji.

Prisetimo se glumca poslednjih godina njegovog života:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Metju Peri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ