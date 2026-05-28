U martu ove godine nastavljeno je suđenje Slađani Paunović (29) koja je optužena da je zajedno sa svojim ljubavnikom Srećkom M. (26) i jednim maloljetnikom organizovala ubistvo svog supruga Dejana Paunovića (33).

Izvor: društvene mreže

Ubistvo kod Majdanpeka se dogodilo 5. avgusta 2023. godine, a u prvi mah činilo se da je nesrećni muškarac stradao u saobraćajnoj nesreći.

Slađana Paunović (29) optužena je da je ubicama supruga pružala informacije o Dejanovom kretanju.

Oglasio se sud u Zaječaru

Nakon skoro tri godine od Dejanovog ubistva, slučaj još uvijek nije okončan, a postupak je u toku.

" Postupak protiv osumnjičene Slađane Paunović je u toku, još uvijek nije okončan. Poslednje ročište održano je 26. decembra prošle godine, dok je naredno zakazano za mart 2026. godine" rečeno je iz Višeg suda u Zaječaru.

Ubistvo organizovala sa ljubavnikom

Kako su mediji pisali ranije, sumnja se da je osumnjičena ubistvo organizovala za njihovu desetogodišnjicu braka, a da je plan detaljno razradila sa najboljim drugom pokojnog Dejana Paunovića, Srećkom M., koji joj je navodno bio ljubavnik.

U tome im je, prema nezvaničnim saznanjima, pomagao i maloljetnik, kome je za "dobro obavljen posao", kako se sumnja, plaćeno najprije 100 eura, a potom još 5.000 dinara, što je tada iznosilo oko 17.000 dinara.

Ubili Dejana, pa tijelo stavili u auto i zapalili da izgleda kao nesreća

Kako se navodi u optužnici, ona je svom ljubavniku dala drvene držalje, lopatu i rukavice. Srećko M. i tinejdžer (17) sačekali su Dejana Paunovića te kobne noći kada se vraćao sa posla i mučki ga ubili, potom su tijelo stavili u auto, zapalili i gurnuli sa atarskog puta niz liticu, gdje je pronađeno ugljenisano tijelo nesretnog čovjeka za volanom.

Kako se sumnja tijelo su ubacili u auto i zapalili, kako bi sve izgledalo kao saobraćajna nesreća.

Na sahrani glumili ožalošćene

I dok se vjerovalo da je Dejan stradao u nesreći, Slađana je glumila ožalošćenu udovicu, dok je njen ljubavnik Srećko bio i na sahrani čovjeka za čije ubistvo je uhapšen.

Ipak, u selu Klokočevac je nedugo nakon smrti Dejana počelo da se priča da je u njegovu smrt umiješana upravo Slađana, kao i njen ljubavnik.

Nakon sumnje da je Dejan ubijen urađena je ekshumacija tijela Dejana Paunovića kao i obdukcija, jer optužena Slađana Paunović zahtijevala da se ne radi obdukcija.

Prvi nalazi obdukcije pokazali su da je žrtva imala frakturu lobanje.

- Fraktura lobanje je nastala od brutalnih batina ili prilikom prevrtanja automobila - rekao je naš izvor - rekao je ranije naš izvor.

Osumnjičeni su ubrzo uhapšeni. Srećko je prilikom saslušanja djelimično priznao djelo, dok je tadašnji sedamnaestogodišnjak pred Višim javnim tužilaštvom u Negotinu priznao u potpunosti zločin.

Slađana je negirala učestvovanje u ubistvu supruga.

(Blic/MONDO)