Ljekar koji je Metjua Perija snabdijevao drogom ide u zatvor: Naplaćivao 55.000 i zvao ga moronom

Doktor Salvador Plasensija, koji je priznao krivicu za nelegalno snabdijevanje ketaminom glumca Metjua Perija u nedjeljama prije njegove smrti, osuđen je na dvije i po godine zatvora.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Plasensija je upravljao hitnom medicinskom klinikom u okolini Los Anđelesa i prvi je od petoro ljudi koji će biti kažnjeni u vezi sa smrću zvijezde serije "Prijatelji".

Peri je u oktobru 2023. godine pronađen mrtav u svojoj kadi nakon što je uzeo ketamin.

Ljekar je prvobitno negirao optužbe, ali je ranije ove godine promijenio iskaz, priznajući četiri tačke nelegalne distribucije lijeka.

Glumac je ketamin legalno koristio kao tretman za depresiju, ali je u nedjeljama prije smrti tražio dodatne doze i od drugih izvora.

Plasensija nije optužen da je prodao dozu koja je direktno izazvala Perijevu smrt, već da mu je snabdijevao lijek u prethodnom periodu. Sudski dokumenti pokazuju da je 44-godišnji doktor slao poruke drugom ljekaru, koji takođe treba da bude kažnjen, u kojima piše: "Pitam se koliko će ovaj moron da plati",

Njegovi advokati su pred sudom ocijenili njegovo ponašanje kao "nepromišljeno" i "najveća greška njegovog života". Dodali su da reč "kajanje" ne može da opiše bol, žaljenje i stid koji Plasensija osjeća zbog tragedije koja se dogodila, a koju nije spriječio.

U izjavama o uticaju žrtve, Perijeva majka i očuh, Suzan i Kit Morison, opisali su ljude koji su ilegalno snabdijevali glumca ketaminom kao predatore i istakli da smatraju Plasensiju jednim od najodgovornijih.

Izvor: YouTube/Q with Tom Perry

"Niko živ i svjestan svijeta nije mogao da ne zna za Perijeve borbe. Ali ovaj doktor je prekršio svoje najvažnije zakletve, više puta, u tajnosti. Za par hiljada dolara? Da se koristi Perijevom ranjivošću".

Perijev otac Džon i maćeha Debi rekli su da su Plasensijine akcije "uništile" njihovu porodicu:

"Koliko dugo ste mislili da možete snabdijevati Metjua neograničenim dozama prije nego što dođe do smrti? Je li vam bilo stalo? Razmišljali ste li?", prenosi Gardijan.