Isplivale sramne poruke doktora koji su Periju prodavili drogu: Za mjesec dana mu uzimali po 55.000 dolara

Advokat koji vodi istragu o smrti glumca Metjua Perija progovorio je o sadržaju "uznemirujućih" poruka koje su razmjenjivala dvojica ljekara optuženih u vezi sa njegovom smrću.

Izvor: YouTube/Q with Tom Perry

Advokat koji vodi istragu o smrti glumca Metjua Perija progovorio je o sadržaju "uznemirujućih" poruka koje su razmjenjivala dvojica ljekara optuženih u vezi sa njegovom smrću, piše LADbible.

Peri, zvezda kultne serije "Prijatelji", pronađen je mrtav u hidromasažnoj kadi u svom domu u Los Anđelesu u oktobru 2023. godine. Kao uzrok smrti 54-godišnjaka kasnije su navedeni "akutni efekti ketamina" i utapanje. Iako je glumac bio podvrgnut terapiji infuzijom ketamina za liječenje depresije i anksioznosti, utvrđeno je da lijek koji je konzumirao prije smrti nije bio povezan s tom terapijom.

Nakon tragičnog događaja, pokrenuta je istraga koja je dovela do hapšenja i optužbi protiv pet osoba. Među njima su i ljekari Salvador Plasencia i Mark Čavez, koji su u međuvremenu priznali krivicu za snabdijevanje glumca ketaminom.

"Koliko će ovaj moron platiti?"

Nakon njihovih priznanja, u javnost su ponovo isplivale poruke koje su razmjenjivali, a u kojima su dogovarali prodaju droge Periju. U porukama, koje je prvi put na konferenciji za novinare otkrio advokat Martin Estrada, Plasencia i Chavez su raspravljali o tome koliko bi trebalo da naplate glumcu.

"Pitam se koliko će ovaj moron platiti," navodno je Plasencia napisao Čavezu, dodavši: "Hajde da saznamo."

Estrada je sada o tim porukama govorio u ITV-jevom dokumentarcu "Metju peri: Holivudska tragedija", ističući kako je bilo "vrlo jasno" da su ljekari u svemu vidjeli isključivo priliku za zaradu.

"Dr Plasencia je bio vrlo jasan u tekstualnim i drugim porukama, navodeći da je ovo vidio kao priliku da zaradi mnogo novca u kratkom roku," rekao je Estrada.

"Optužnica sadrži dokaze da je u roku od mjesec dana prodao 20 bočica ketamina gospodinu Periju u zamjenu za 55.000 dolara."

Priznanja i moguće kazne

Advokat je dodao: "Čak su razgovarali o činjenici da to nije bio pravi način primjene ketamina, ali da je to bila zlatna prilika za zaradu. U jednom trenutku, dr Plasencia piše dr Čavezu: 'Pitam se koliko će ovaj moron platiti.'"

Čavez je priznao krivicu po jednoj tački optužnice za zavjeru, u vezi s distribucijom ketamina i prijeti mu kazna do 10 godina zatvora. S druge strane, Plasencia je priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina i mogao bi dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Pored njih, Perijev lični asistent Kenet Javamasa takođe je priznao krivicu za nabavljanje ketamina za glumca, dok je Erik Fleming priznao krivicu za zavjeru i distribuciju ketamina koja je dovela do smrti. Peta optužena osoba, Džasvina Sanga, poznata i kao Kraljica ketamina, suočiće se sa suđenjem u septembru po pet tačaka optužnice.