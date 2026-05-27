Naselje Porto Montenegro biće zatvoreno za posjetioce 4. i 5. juna, izuzev kompleksa Boka Place, koji će biti otvoren i dostupan javnosti.

Izvor: Opština Tivat

Na juče održanom trećem sastanku opštinskog Operativnog tima za pripremu i koordinaciju Samita EU - Zapadni Balkan, nadležni su donijeli niz preporuka i smjernica s ciljem što bolje organizacije funkcionisanja grada, uz uvažavanje svih bezbjednosnih protokola.

Građani Tivta mogu očekivati da će u periodu od 4. juna u 14 časova do kasnih večernjih sati 5. juna na Jadranskoj magistrali kroz Tivat, od Aerodroma do centra grada, važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Tokom prolaska delegacija učesnica Samita, magistralni put biće potpuno zatvaran za sve vidove saobraćaja, uključujući i pješački. U trenucima obustave, policija će obezbjeđivati pratnju u hitnim situacijama, prvenstveno u slučajevima hitne medicinske pomoći.

Parking u Arsenalskoj ulici biće zatvoren u periodu od 2. do 6. juna, dok će saobraćaj u Arsenalskoj i Istarskoj ulici biti ograničen od 4. juna u 8 časova do 5. juna u 22 časa.

Kada je riječ o saobraćaju na Aerodromu Tivat, preporuka putnicima u odlasku je da na Aerodrom dođu što ranije.

Autobuska stanica Tivat će u komunikaciji sa pružaocima usluga prevoza učiniti da se cjelokupnom događaju prilagodi međugradski i međunarodni autobuski prevoz. Izvjesne obustave u funkcionisanju pretrpjeće i javni gradski i prigradski prevoz, zbog nemogućnosti saobraćanja u redovnim satnicama shodno obustavama saobraćaja na magistrali.

Saobraćaj na trajektnoj liniji Kamenari - Lepetani biće obustavljan u skladu sa obustavama na magistralnom putu. U periodu od 3. juna u ponoć do 5. juna u 21h biće obustavljeno uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz marine Porto Montenegro, dok će pomorski saobraćaj biti ograničen i na širem području akvatorijuma oko štićenog prostora.

Predsjednik Opštine Tivat donijeće odluku o izmijenjenom radnom vremenu organa lokalne uprave i preduzeća čiji je osnivač Opština Tivat. U skladu sa tom odlukom, u četvrtak, 4. juna, Opština Tivat radiće skraćeno do 12 časova, dok će petak, 5. jun, biti neradni dan. Nesmetano će funkcionisati sve službe i organi neophodni za funkcionisanje grada i realizaciju događaja.

Operativni tim preporučuje privrednim subjektima da, imajući u vidu vanredne okolnosti, organizuju rad u skladu sa novonastalom situacijom, uključujući skraćeno radno vrijeme 4. juna i mogućnost rada na daljinu 5. juna. Kada je riječ o radu privrednih subjekata, radno vrijeme biće ograničeno u okviru naselja Porto Montenegro, o čemu su zakupci i korisnici prostora već obaviješteni. Na Pinama i u užem centru grada neće biti ograničenja rada privrednih subjekata.

Komunalna policija Tivta tokom trajanja događaja imaće podršku kolega iz Budve, Bara i Herceg Novog, pa će raspolagati većim brojem službenika, vozila, motocikala i specijalnih „pauk“ vozila.

Komunalno preduzeće Tivat već postupa po definisanim smjernicama, a u narednim danima planirane su aktivnosti na uređenju grada, uključujući košenje pojasa uz magistralu i postavljanje obilježja Samita i Evropske unije.