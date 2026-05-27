Viši sud u Beogradu je Danki V. odredio pritvor do 30 dana zbog težine krivičnog djela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Izvor: Facebook

Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27", sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Viši sud u Beogradu je, kako mediji saznaju, usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Danki je pritvor određen zbog težine krivičnog djela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Vidi opis Sud usvojio žalbu VJT: Žena osumnjičenog za ubistvo Nešovića ide u pritvor, sumnja se da je donijela pištolj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Facebook Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Facebook Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Facebook Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Facebook Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Facebook Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Facebook Br. slika: 7 7 / 7

Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera.

(Kurir/MONDO)