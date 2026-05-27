Osuđen muškarac koji je mučio sina Snežane Đurišić: Tukao ga i skidao golog, a evo koja kazna mu slijedi

Muškarac na sudu priznao krivicu

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, ove godine doživio je jezivo mučenje na Vračaru.

Privrednik iz Beograda, Z.I. priznao je juče u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da je 15. feburara u svom stanu u centru Beograda, sa L.S. i maloljetnicom satima mučio i zlostavljao Marka Gvozdenovića.

Posle priznanja u sudnici Z.I. je, odlukom sudije Dušice Ristić, osuđen na godinu dana kućnog zatvora, dok će se postupak protiv L. S. (26) nastaviti, dok se protiv maloljetnice postupak već vodi odvojeno.

Sudija je Z.I. izrekla i mjeru zabrane približavanja Gvozdenoviću na manje od 300 metara i komunikacije sa njim u naredne tri godine, prenosi "Kurir".