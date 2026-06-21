Novo istraživanje pokazalo da većina građana vjeruje da je Bregzit pogoršao ekonomsku situaciju, povećao troškove života i smanjio mogućnosti za mlade

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Čak dvije trećine britanskih birača smatra da je odluka Ujedinjenog Kraljevstva da napusti Evropsku uniju imala negativne posljedice po zemlju, pokazuje novo istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose (ECFR).

Anketa, sprovedena među više od 2.000 ispitanika tokom maja, pokazala je da većina Britanaca danas vjeruje da je Bregzit doprinio rastu troškova života i nanio štetu nacionalnoj ekonomiji.

Prema rezultatima istraživanja, 57 odsto ispitanika smatra da je izlazak iz Evropske unije bio pogrešan potez, dok tri četvrtine anketiranih podržava uspostavljanje bližih odnosa sa Briselom.

Direktor ECFR-a Mark Leonard ocijenio je da se očekivanja mnogih građana nijesu ostvarila.

„Deceniju kasnije, Britanci shvataju da se njihove nade za bolji život van EU nijesu ostvarile i da je Bregzit oslabio sposobnost zemlje da se nosi sa pitanjima koja najviše zabrinjavaju građane“, rekao je Leonard.

Istraživanje pokazuje da 56 odsto ispitanika smatra da je Bregzit negativno uticao na kontrolu ilegalnih migracija, trgovinu i smanjenje birokratije, što su bili ključni argumenti zagovornika izlaska iz Evropske unije.

Takođe, 57 odsto građana vjeruje da su nakon Bregzita smanjene prilike za mlade ljude, dok većina ispitanika smatra da britanska migraciona politika nije ostvarila očekivane rezultate.

Zanimljivo je da bi više od polovine Britanaca podržalo ponovno uspostavljanje slobode kretanja sa državama Evropske unije ukoliko bi to doprinijelo jačanju trgovinskih veza i ekonomskog rasta.

Anketa je pokazala i promjenu u percepciji međunarodnih partnera. Britanci danas u većoj mjeri vide Evropu kao ključnog bezbjednosnog saveznika, dok svega 18 odsto ispitanika smatra da su Sjedinjene Američke Države najvažniji partner Ujedinjenog Kraljevstva.

Istraživanje sprovedeno u zemljama Evropske unije pokazalo je da dvije trećine građana država članica podržava mogućnost da se Velika Britanija jednog dana ponovo vrati u evropski blok.