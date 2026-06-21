Na Mundijalu u Los Anđelesu, Iran je postigao gol, ali je VAR odlučio drugačije.

Izvor: Printscreen/TV Arena sport

Belgija i Iran su se sastali u Los Anđelesu u meču drugog kola grupe "G" na Mundijalu.

Iranci su na iznenađenje mnogih prvi došli do gola, golom Mehdija Taremija, međutim, tada se uključio VAR!

Vidi opis VAR cirkus! Nevjerica u Los Anđelesu: Taremi dao gol, ali ga je zadnjica poslala u ofsajd (VIDEO) Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Belgija, Iran, Mundijal 2026 Mundijal 2026, Belgija, Iran Belgija, Iran, Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Taremijeva zadnjica bila je u ofsajdu i zbog toga je gol morao biti poništen...

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