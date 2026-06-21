Na Mundijalu u Los Anđelesu, Iran je postigao gol, ali je VAR odlučio drugačije.
Belgija i Iran su se sastali u Los Anđelesu u meču drugog kola grupe "G" na Mundijalu.
Iranci su na iznenađenje mnogih prvi došli do gola, golom Mehdija Taremija, međutim, tada se uključio VAR!
VAR cirkus! Nevjerica u Los Anđelesu: Taremi dao gol, ali ga je zadnjica poslala u ofsajd (VIDEO)
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Mundijal 2026, Belgija, Iran
Belgija, Iran, Mundijal 2026
Taremijeva zadnjica bila je u ofsajdu i zbog toga je gol morao biti poništen...
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O Mehdi Taremi, do Irã, teve seu gol anulado porque a sua bunda tava na frente— Futebol Arte Br | Renato Jr (@futebolartebr__)June 21, 2026
O cara teve o gol anulado por ter a bunda grande, inacreditável KKKKKKKKpic.twitter.com/vYdmKePpVx