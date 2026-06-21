Kako je nastao lik Ilije Čvorovića? Jedna neočekivana posjeta inspirisala Kovačevića za "Balkanskog špijuna"

Dušan Kovačević svojevremeno je otkrio kako je nastao zaplet kultnog filma.

Izvor: Youtube printscreen/Srpska Kinematografija

Kultna drama Dušana Kovačevića „Balkanski špijun“ predstavlja maestralnu studiju političke paranoje. U središtu priče je Ilija Čvorović, bivši staljinista koji je zbog svojih uvjerenja proveo dvije godine na robiji. Ilija postaje opsjednut idejom da je njegov novi podstanar, krojač koji se tek vratio iz Francuske, zapravo opasni strani agent, zbog čega otpočinje privatnu i potpuno apsurdnu špijunsku istragu.

U legendarnoj filmskoj ekranizaciji iz 1984. godine, lik Ilije besmrtnim je učinio Danilo Bata Stojković.

Zanimljivo je da iza ovog fiktivnog zapleta stoji stvaran, podjednako bizaran događaj iz Kovačevićevog života. Autor je jednom prilikom otkrio da je inspiracija za dramu nastala nakon njegovog ličnog susreta sa policijom na Dorćolu.

Sve je počelo kada je Kovačević trebalo poslovno da otputuje u Ameriku. Neposredno pred put, na vrata mu je pokucao inspektor državne bezbjednosti.

„Prije nego što ću poletjeti na taj put, zvoni mi neko na vrata stana na Dorćolu. Mlađi čovjek, vidim da mu je neprijatno, kaže da je inspektor i pita može li da uđe. Kaže on meni: 'Znamo da putujete u Ameriku. Znamo i gdje ste bili, viđali ste se s tim i tim... Vi ćete tamo sresti neke problematične ljude, pa bismo voljeli, ako budete imali neke neprijatnosti, da nam javite, pa ćemo vidjeti o čemu se radi...'“, pričao je Kovačević.

„Priča on, rekao mi je i odakle je, rekao mi je da je završio Pravni fakultet, ali da ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju. Na kraju, vidim da mu je neprijatno, ustaje, ostavlja vizitkartu i odlazi. I dok putujem razmišljam – šta bi se desilo čovjeku koji ima osjećaj krivice? Ko ima dosije, ko se plaši? To je zapravo poziv na saradnju.“

„Kada sam se vratio s puta, čeka me brat i kaže: 'Ajmo kod mene, nećeš odmah moći u stan, stan je obijen, policija ga je plombirala, pa se čeka uviđaj'. Policija je našla ispreturane stvari, a nestao mi je samo sat koji je bio veoma vrijedan, iz prve serije. Taj koji ga je uzeo iz policije nije ni znao šta ima. Popili su i viski. Znam jer sam ga otvorio prije puta, a oni su popili skoro cijelu flašu. Znači, imali su vremena, opustili se i radili.“

„Onda sam razmišljao – tako počinje 'Balkanski špijun'. Pozovu čovjeka na razgovor, on se uplaši i da bi bio lojalan radi i ono što ne treba da radi. Na tome je funkcionisala cijela ta priča“, ispričao je Kovačević.