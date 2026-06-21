Predsjednik Najib Bukele poručio da je riječ o najvećem udarcu trgovini drogom u istoriji zemlje

Izvor: MONDO

Vlasti El Salvadora zaplijenile su 6,68 tona kokaina u dvije pomorske operacije sprovedene u Tihom okeanu, što predstavlja najveću pojedinačnu zapljenu droge u istoriji te centralnoameričke države.

Predsjednik El Salvadora, Nayib Bukele, saopštio je da je vrijednost oduzete droge procijenjena na oko 167 miliona dolara.

„Ovo je najveći udarac trgovini drogom u istoriji naše zemlje“, poručio je Bukele na društvenim mrežama.

U akcijama je uhapšeno šest osumnjičenih krijumčara iz Kolumbije i Ekvadora, koji se dovode u vezu sa transportom zaplijenjenog kokaina.

EL SALVADOR ROMPE SU PROPIO RÉCORD CON NUEVA INCAUTACIÓN DE COCAÍNA



Las dos operaciones permitieron la incautación total de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $167 millones.https://t.co/Wp0uEhnZSh — Alerta Noticias (@alertanoti)June 19, 2026

Prema zvaničnim podacima vlade, najnovija zapljena povećala je ukupnu količinu kokaina oduzetu od početka godine na približno 13 tona.

Iako El Salvador nije među najvećim proizvođačima kokaina, njegova geografska pozicija čini ga važnom tranzitnom rutom za krijumčarenje droge iz Južne Amerike prema Sjevernoj Americi.

Borba protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima jedan je od glavnih prioriteta administracije predsjednika Bukelea, koja posljednjih godina sprovodi opsežne bezbjednosne operacije usmjerene protiv kriminalnih mreža i krijumčarskih grupa.