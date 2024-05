JEDNA OD NAJLJEPŠIH ŽENA PROSLAVILA 50. ROĐENDAN! Glumica zbog 5 stvari izgleda kao 90-ih

Penelope Kruz proslavila je 50. rođendan, a mnogi kažu da izgleda upola mlađe!

Penelope Kruz proslavila je 50. rođendan, a na Instagramu je objavila fotografije sa brojnim holivudskim zvijezdama koje su se zabavljale na proslavi. "Hvala na velikoj ljubavi! Zdravica za sve!", napisala je uz objavu u kojoj je, između ostalog, pozirala sa suprugom Havijerom Bardemom i pjevačima Rozalijom i Rikijem Martinom i režiserom Pedrom Almodovarom.

Glumica je dobila niz pohvala na račun izgleda, ali i pitanje kako je moguće da tako dobro izgleda u 50. godini života. "Nije postojao neki poseban trenutak u kome sam osjetila da starim, mislim da je to neprekidni proces. Svakog dana nastavljaš da se razvijaš i rasteš, ne mislim da će se bilo ko jednog dana probuditi i reći: 'OK, to je to, sve imam pod kontrolom, sada se osjećam bezbjedno'. Ne. Čak još manje u mom poslu", naglasila je glumica jednom prilikom.

Tajna Penelope Kruz

Ne jede šećer

"Jedem puno voća, povrća i kvalitetnih proteina. Sada pijem i balone vode, to ranije nisam radila", otkrila je u jednom intervjuu.

Čisti lice prije spavanja

"Uvijek čistim i hidriram lice, ne preskačem te korake", rekla je Penelope.

Koristi roler od žada

Penelope je otkrila da joj je šminker Pablo Iglesijas predstavio ovaj proizvod i da joj je on pomogao da posvijetli kožu, smanji otečenost i konturiše lice.

Njeguje se iznutra

"Veoma sam strastvena u vezi sa zim. Zaista vjerujem da je istina da je vaš stomak drugi mozak", rekla je španska glumica.

Redovno vježba

"Bila sam mlitava, a sada sam puna energije. To je kao magija, ali magija koju morate da zaslužite", rekla je Penelope koja obožava jogu.

