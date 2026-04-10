Najbogatija pjevačica na Balkanu progovorila o kućnim poslovima: "Ja da vidim peglu, ja bih se smrzla"

Maja Šuput iskreno je navela da ne želi da glumi domaćicu.

Izvor: Instagram printscreen/ majasuput

Maja Šuput, koja važi za jednu od najimućnijih pjevačica na Balkanu zahvaljujući uspješnoj muzičkoj karijeri i privatnom biznisu, nedavno je iskreno govorila o svom životu, majčinstvu i neobičnom odnosu prema kućnim obavezama.

Posle razvoda od supruga Nenada Tatarinova, sa kojim ima sina, iznenadila je javnost priznanjem da njen naslednik zapravo ne prepoznaje osnovne kućne aparate poput usisivača, miksera ili pegle.

Tokom gostovanja u emisiji "Mame kod Lane", Maja je otvoreno rekla da vođenje domaćinstva prepušta profesionalcima, dok svoje slobodno vrijeme nastoji da maksimalno posveti djetetu.

"Ja sam veš mašinu kupila tek u trudnoći. Do tad sam to odbijala... Fuj! Kućni poslovi.. Mislim nemam problem s tim, ali ja naprosto radim ko konj i ne pada mi na pamet da kući još glumim domaćicu. Ne moram, neću, tačka", izjavila je pjevačica.

"Ja da vidim peglu, ja bih se smrzla. Ne znam šta je to. Prije neki dan je moje djete otišlo u goste i prvi put vidjelo mikser. Ja ne kuvam, ne peglam. Kod mene sve izgleda kao apoteka, mi imamo gospođu koja se tim bavi. Može se jesti s poda, ali kad sam se porodila nisam imala nikakvu pomoć, sve smo radili sami. Meni je super što mi je ovakvo radno vrijeme. Ja kad dođem kući ne moram ništa da radim. Samo se igram s djetetom. Ručak je spreman, stvari opeglane, sve je čisto. Ja nijednu minutu svog slobodnog vremena ne provodim da bih nešto radila. Posvećena sam samo svom djetetu".

Inače, dvije firme čija je vlasnica Maja Šuput donijele ogromnu milionsku zaradu. Njene dvefirme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara. Maja Šuput Tatarinov vlasnica je i direktorka firme "Morska diva".