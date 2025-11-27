logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mediji su nam presudili": Pjevačica smuvala 19 godina mlađeg nakon razvoda, njegova poruka iznenadila javnost

"Mediji su nam presudili": Pjevačica smuvala 19 godina mlađeg nakon razvoda, njegova poruka iznenadila javnost

Autor Ana Živančević
0

Dečko Maje Šuput novom objavnom na Instagramu iznenadio je pratioce.

"Mediji su nam presudili": Pjevačica smuvala 19 godina mlađeg nakon razvoda, njegova poruka iznenadi Izvor: Instagram printscreen/ majasuput

Pjevačica Maja Šuput nedavno se razvela od Nenada Tatarinova, sa kojim ima sina, a ubrzo nakon toga uplovila je u vezu sa 19 godina mlađim Šimeom Elezom. Njihov odnos poslednjih dana našao se u centru pažnje hrvatskih medija, koji su spekulisali da je par navodno raskinuo.

Tim povodom, Šime se oglasio na Instagramu i uz dozu humora demantovao glasine. Objavio je fotografiju na kojoj razgovara telefonom, uz poruku da "provjerava" sa svojom partnerkom šta se zapravo dešava, aludirajući na to da su ih mediji prerano "razdvojili".

Pogledajte fotografije Maje Šuput i njenog momka:

"Čekaj trenutak, na vezi sam sa djevojkom i provjeravam šta nam se to dešava na ljubavnom planu, jer su nam mediji juče presudili", napisao je on šaljivo uz fotografiju na kojoj priča telefonom.

Istu objavu ubrzo je podijelila i Maja, čime je dodatno stavila do znanja da između njih nema nikakvih dramskih obrta, već da su se dobro nasmijali na račun priča koje kruže.

Podsjetimo, par je nedavno uživao na luksuznom odmoru u Dubaiju, odakle su zajedno objavljivali trenutke koji su odavali utisak da im veza ide u najboljem smjeru.

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

maja šuput momak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ