"Mediji su nam presudili": Pjevačica smuvala 19 godina mlađeg nakon razvoda, njegova poruka iznenadila javnost

Dečko Maje Šuput novom objavnom na Instagramu iznenadio je pratioce.

Izvor: Instagram printscreen/ majasuput

Pjevačica Maja Šuput nedavno se razvela od Nenada Tatarinova, sa kojim ima sina, a ubrzo nakon toga uplovila je u vezu sa 19 godina mlađim Šimeom Elezom. Njihov odnos poslednjih dana našao se u centru pažnje hrvatskih medija, koji su spekulisali da je par navodno raskinuo.

Tim povodom, Šime se oglasio na Instagramu i uz dozu humora demantovao glasine. Objavio je fotografiju na kojoj razgovara telefonom, uz poruku da "provjerava" sa svojom partnerkom šta se zapravo dešava, aludirajući na to da su ih mediji prerano "razdvojili".

Pogledajte fotografije Maje Šuput i njenog momka:

"Čekaj trenutak, na vezi sam sa djevojkom i provjeravam šta nam se to dešava na ljubavnom planu, jer su nam mediji juče presudili", napisao je on šaljivo uz fotografiju na kojoj priča telefonom.

Istu objavu ubrzo je podijelila i Maja, čime je dodatno stavila do znanja da između njih nema nikakvih dramskih obrta, već da su se dobro nasmijali na račun priča koje kruže.

Podsjetimo, par je nedavno uživao na luksuznom odmoru u Dubaiju, odakle su zajedno objavljivali trenutke koji su odavali utisak da im veza ide u najboljem smjeru.

