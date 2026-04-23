Pjevačica (46) nakon razvoda zavela 19 godina mlađeg: Za njega se "borilo" 20 djevojaka dok je ona živjela s bivšim

Maja Šuput otkrila je da je razvod podnijela u januaru, ali je krila vijest šest mjeseci od javnosti.

Hrvatska pop pjevačica Maja Šuput (46) prvi put je javno progovorila o detaljima svog razvoda od supruga Nenada Tatarinova, sa kojim je u braku provela šest godina. Nakon kraha braka uplovila je u vezu sa 19 godina mlađim.

"Svi su saznali u junu, ja sam se razvela u martu, a papire sam predala u januaru. Šest mjeseci sam ćutala", priznala je pjevačica gostujući u podkastu "Nema labavo by IN magazin".

"Ja sam tada i dalje živjela sa bivšim mužem"

Ono što je posebno šokiralo javnost jeste činjenica da se njihov svakodnevni život ni nakon formalnog razvoda nije drastično promijenio.

"Ja sam tada i dalje živjela sa bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja", otkrila je Maja Šuput.

Kada je riječ o samom razlazu, pjevačica je istakla da su odluku donijeli zajedno i da je sve proteklo u potpuno mirnom tonu.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svako svojim, ali i dalje živimo u porodičnom okruženju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo vrijeme, te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i srećno dalje'", navela je Maja tada u svojoj izjavi.

U vezi sa 19 godina mlađim

Ipak, Maja nakon bračnog brodoloma nije dugo samovala, te se nakon razvoda upustila u novu romansu sa čak 19 godina mlađim Šimetom Elezom. Njihova veza obelodanjena je nakon što mu je pjevačica javno čestitala rođendan uz seriju vrlo prisnih fotografija sa raznih zajedničkih putovanja.

"Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš", napisala je zaljubljena pjevačica na mrežama.

Zanimljivo je da je njen novi izabranik, Šime Elez, poznat tamošnjoj javnosti kao "Gospodin savršeni", odnosno muškarac za čije se srce u istoimenom hrvatskom rijalitiju borilo preko 20 djevojaka, piše 24 sata.hr.

