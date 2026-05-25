Zbog dvije ručne bombe pronađene u podrumu osnovne škole u Boru hitno je evakuisano oko 500 đaka. Djeca su na bezbjednom, a sumnja se da opasne naprave potiču još iz 1999. godine.

Izvor: MUP

U Osnovnoj školi „Branko Radičević” u Boru pronađene su dvije ručne bombe, zbog čega je odmah uslijedila hitna evakuacija oko 500 učenika iz tri obrazovne ustanove koje dijele isti školski centar.

Prema prvim informacijama, na eksplozivne naprave naišao je domar škole prilikom čišćenja podruma, odnosno arhivskih prostorija. On je o sumnjivim predmetima odmah obavijestio rukovodstvo škole, nakon čega je alarmirana policija, a učenici i nastavnici su bezbjedno izvedeni iz zgrade.

Policijska uprava Bor primila je prijavu da su bombe pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31. Dolaskom na lice mjesta oko podneva, kontradiverziona jedinica potvrdila je da se u arhivi zaista nalaze dvije ručne bombe. Trenutno se očekuje dolazak nadležnih antidiverzionih ekipa iz Beograda, koje će bezbjedno ukloniti eksplozivne naprave.

Zaostavština iz 1999. godine?

Kako se nezvanično saznaje, pretpostavlja se da su bombe zaostale još iz 1999. godine, s obzirom na to da su tokom bombardovanja u prostorijama ove škole boravili pripadnici vojske. U prilog ovoj teoriji govori i podatak da su, pored bombi, u istim prostorijama pronađena i stara sanitetska nosila.

Saopštenje direktorice: Evakuacija protekla bez panike

Povodom ovog incidenta, oglasila se i v.d. direktorice OŠ „Branko Radičević”, Radmila Petković, koja je potvrdila da je škola postupila u skladu sa svim bezbjednosnim procedurama.

„Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbjedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike. Ova mjera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave provjeru“, navodi se u saopštenju.

Upućen je i apel roditeljima i građanima da ostanu smireni, da ne šire neprovjerene informacije i da prate isključivo zvanična obavještenja nadležnih organa.

Istraga o tome pod kojim su tačno okolnostima bombe dospjele i ostale u školi je u toku.