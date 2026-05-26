Francuski teniser Gael Monfis odigrao je poslednji Rolan Garos i na emotivan način oprostio se turnira u domovini

Francuski teniser Gael Monfis u septembru puni 40 godina i riješio je da posle višedecenijske karijere stavi tačku na tenis. Aktuelna sezona biće njegova poslednja, a Rolan Garos, na kojem je ispao u prvom kolu, bio je poslednji u karijeri Francuza. Sa tribina ga je pomno pratila supruga, takođe teniserka Elina Svitolina, pa je oproštaj od Rolan Garosa bio emotivniji nego za druge tenisere.

"Obično ti govoriš francuski, Elina, pa sada želim da se zahvalim Elini. Želeo bih da se zahvalim svojoj supruzi, jer bez nje možda večeras ne bih ni bio ovdje. Zajedno smo osam godina, osam prelijepih godina, bila si uz mene sve vrijeme", započeo je Monfis.

The stress on Elina Svitolina’s face watching her husband Gael Monfils play possibly his final Roland Garros match.



She’s all of us. pic.twitter.com/f76lqUT2Ya — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)May 25, 2026

Gael Monfils to Elina Svitolina:



'I would like to thank my wife because without her, I maybe wouldn't be still here tonight. We've been together 8 beautiful years, you have supported me, raised me up, loved me, and you gave me the greatest gift in our daughter. I love you' ❤️pic.twitter.com/4GedCKi89g — Bastien Fachan (@BastienFachan)May 25, 2026

"Ali ne govorim o Elini Svitolini, govorim o Elini kao ženi, pravoj ženi, mojoj supruzi, koja je bila tu u svim trenucima, u svakom trenutku. Koja je uvijek znala da me podrži kao čovjeka, a ne kao tenisera. Koja je uvijek bila uz mene u mojim sumnjama, koja je uvijek znala da me podigne, da me ohrabri, da me voli i, prije svega, podarila mi je najljepši dar na svijetu – našu ćerku", rekao je Monfis i izazvao suze navijača, a ponajviše svoje supruge.

Na kraju je samo kratko i jasno zaključio: "Volim te".

Elina Svitolina, ukrajinska teniserka, trenutno je sedma igračica svijeta i u karijeri je osvojila 20 titula, a i pored obaveza profesionalnog sportiste pomno uspijeva da prati sva dešavanja na terenu vezana za supruga. Tako se i na Rolan Garosu našla u prvim redovima, iz sveg glasa navijala za supruga, ali je Monfis poražen od Uga Gastona 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

Na kraju, oproštaj je bio pun suza i ponosa, ali naravno i tuge zbog poslednjeg Rolan Garosa.