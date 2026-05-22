Folk zvijezda Aca Lukas oprobaće se i u glumačkim vodama. U pitanju je veća i ozbiljnija uloga, a ne samo kratka epizoda, i to u hit seriji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Folk zvijezda Aca Lukas dobio je novu ulogu. U pitanju je veća i ozbiljnija uloga, a ne samo kratka epizoda, i to u hit seriji "Ljeto bez mrlje". Serija se trenutno snima na prelijepom ostrvu Rab u Hrvatskoj, a emitovanje ove humorističke priče, koja je koncipirana u formi sitkoma sa elementima telenovele, započeće početkom jeseni.

Lukas u seriji glumi samog sebe, a cijele ove nedjelje nalazi se na setu, gdje se prema riječima očevidaca, odlično snalazi. Tim povodom, Lukas je za "Svet" potpuno otvoreno progovorio o svojim glumačkim počecima i projektima koji su mu donijeli ozbiljnu tremu

"Imao sam nekoliko baš sitnih scena na filmu, i tada sam bio uvjeren da mi to apsolutno ne odgovara, te da se nikako ne snalazim. Na snimanju jedne scene u filmu 'Jesen samuraja', koja bukvalno traje dvadesetak sekundi, imao sam takvu tremu da sam mislio da ću se srušiti. Poslije toga mi dugo takve egzibicije nisu padale na pamet. Sve do skoro, punih nekoliko godina", iskren je Lukas, koji objašnjava kako je ponovo završio ispred kamera:

"Moja produkcija Hype, i moj prije svega prijatelj i brat, a onda i producent Saša Mirković, već duže vrijeme vode najproduktivniju kuću kada su u pitanju serije i filmovi. Tako sam dobio priliku da se oprobam ponovo u jednoj epizodi 'Aviondžija', i moram priznati – opet isto: trema, nelagodnost i sve ostalo. Ali, nekako sam to izgurao i bilo je dobro, da ne kažem odlično."

Vidi opis Aca Lukas postaje glumac: Dobio ponudu iz Hrvatske da igra u hit seriji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Na ostrvu Rab se sve promijenilo!"

Prava prekretnica u njegovoj televizijskoj karijeri dogodila se prošlog ljeta, kada je na njegovu adresu stigla ponuda koja se ne odbija.

"Onda je prošlog ljeta stigla ozbiljna ponuda od Hype produkcije takođe, ali njihovog hrvatskog ogranka, da glumim u seriji 'Ljeto bez mrlje', i to u nekoliko epizoda, gdje igram sebe! Snimalo se na ostrvu Rab. E, tu se, što se moje 'glume' tiče, sve promijenilo. Nekako mi je sve to leglo onako, baš-baš. I ekipa, i glumačka postava, sve je bilo tako dobro, a atmosfera sjajna, tako da sam se opustio. Moram priznati, meni se to mnogo dopalo. Meni da, a drugima… to će se vidjeti kada serija i film krenu", priča popularni pjevač i dodaje:

"Jako mi je bitno i mnogo mi je drago što sam čuo pohvale prije svega od ozbiljnih umjetnika, glumaca pored kojih sam se i ja našao u tom ostvarenju. Sve u svemu, koliko je sve bilo top, pokazuje i podatak da ste me upravo i uhvatili na ostrvu Rab, gdje sam došao da snimam već drugu sezonu serije 'Ljeto bez mrlje'."

Za sam kraj, Lukas poručuje da publika ne mora da brine, jer mikrofon ne planira da ostavi, ali da će se u budućnosti rado odazvati dobrim televizijskim ponudama.

"Naravno da je muzika moj život i opredjeljenje zauvijek. Ali moram priznati da je i ovaj dio šou-biznisa (ne bih sebe svrstavao u dramske umjetnike) jako interesantan i da mi se dopada. Pa, ponekad, kada budem imao vremena, možda se opet nađem u nekakvoj ulozi! Neka bude da imam jedan lijepi, novi hobi", zaključio je Aca za portal Svet- Scandal.

Još njegovih slika pogledajete u galeriji:

(Svet- Scandal / MONDO)