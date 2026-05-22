Dara Bubamara se obratila pobjednici iz Bugarske: Evo šta je poručila imenjakinji kad je čula šta je rekla o njoj

Dara je javno uputila komplimente bugarskoj pjevačici Dari, pobjednici Evrovizije iz Beča.

Pobjednička numera ovogodišnje 70. Evrovizije u Beču "Bangaranga" zaludjela je Evropu, pa i srpsku pjevačicu Daru Bubamaru. Osim pjesmom, naša popularna pjevačica oduševljena je i svojom imenjakinjom, pobjednicom i imenjakinjom Darom.

Pjevačica je čula kako njena koleginica Bugarske nju komentariše za MONDO, pa je riješila da joj odgovori, te joj je javno uputila niz komplimenata.

"Čestitam na pobjedi. Energijo moja", napisala je Dara Bubamara na Instagram storiju uz naš snimak na kojem je mlada Bugarka pominje.

Bugarska Dara je sa medijskim ekipama imala sjajnu komunikaciju, a danima se na mrežama prepričava njena reakcija na pitanje o srpskoj pjevačici Dari Bubamari.

Podsjetimo se šta je za MONDO rekla o njoj:

I prije same pobjede, Dara je plijenila energijom i spremnošću da proćaska sa medijima iZ srbije, te je na naše pitanje - "Da li je čula za popularnu pjevačicu iz Srbije koja se zove kao i ona?" kao iz topa odgovorila:

"Dara Bubamara? Naravno da znam!" odgovorila je Bugarka za MONDO sa osmijehom i otišla na probu.