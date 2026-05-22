logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dara Bubamara se obratila pobjednici iz Bugarske: Evo šta je poručila imenjakinji kad je čula šta je rekla o njoj

Dara Bubamara se obratila pobjednici iz Bugarske: Evo šta je poručila imenjakinji kad je čula šta je rekla o njoj

Autor Marina Cvetković
0

Dara je javno uputila komplimente bugarskoj pjevačici Dari, pobjednici Evrovizije iz Beča.

Dara Bubamara se obratila pobjednici iz Bugarske: Evo šta je poručila imenjakinji kad je čula šta je rekla o njoj Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pobjednička numera ovogodišnje 70. Evrovizije u Beču "Bangaranga" zaludjela je Evropu, pa i srpsku pjevačicu Daru Bubamaru. Osim pjesmom, naša popularna pjevačica oduševljena je i svojom imenjakinjom, pobjednicom i imenjakinjom Darom.

Pjevačica je čula kako njena koleginica Bugarske nju komentariše za MONDO, pa je riješila da joj odgovori, te joj je javno uputila niz komplimenata.

"Čestitam na pobjedi. Energijo moja", napisala je Dara Bubamara na Instagram storiju uz naš snimak na kojem je mlada Bugarka pominje.

Bugarska Dara je sa medijskim ekipama imala sjajnu komunikaciju, a danima se na mrežama prepričava njena reakcija na pitanje o srpskoj pjevačici Dari Bubamari.

Podsjetimo se šta je za MONDO rekla o njoj:

I prije same pobjede, Dara je plijenila energijom i spremnošću da proćaska sa medijima iZ srbije, te je na naše pitanje - "Da li je čula za popularnu pjevačicu iz Srbije koja se zove kao i ona?" kao iz topa odgovorila:

"Dara Bubamara? Naravno da znam!" odgovorila je Bugarka za MONDO sa osmijehom i otišla na probu.

Tagovi

Dara Bubamara Bugarska Evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ