Horor u Kanu, bivša misica sva krvava: Optužila stilistu za napad, objavila snimak koji ledi krv u žilama

Bivša misica Venecuele Andrea del Val objavila je stravičan snimak na svom nalogu optuživši stilistu za napad

Jedna od najljepših žena Venecuele, bivša misica Andrea de Val jedna je od gošći Kanskog festivala, međutim, prije nego što se uopšte našla na crvenom tepihu došlo je do stravičnog incidenta u njenoj hotelskoj sobi.

Andrea se oglasila sva krvava snimajući prvo sebe, a potom i stilistu Đovanija Lagunu, optuživši ga za napad.

"Pogledajte šta mi je uradio... Čestitam, Đovani, ovo je upravo ono što sam željela - da pokažeš ko si zaista", rekla je, a zatim kameru telefona usmjerila prema prostoriji.

Miss Venezuela 2025, Andrea del Val violently assaulted in her hotel room at the Cannes Film Festival



Her celebrity stylist, 33-year-old Giovanni Laguna, was arrested at the scene after other guests reported hearing shouting and sounds of a violent struggle.



Hotelska soba bila je u neredu, sa stvarima i namještajem razbacanim na sve strane. U jednom uglu, na stolici, sjedio je Laguna.

Kada su čuli galamu i žestoku svađu koja je prijetila da se pretvori u fizički obračun, gosti luksuznog hotela pozvali su policiju. Posle patrolnih kola stigli su i predstavnici medija, koji su ispratili hapšenje stiliste. Misici je ukazana medicinska pomoć, ali nije odvedena u bolnicu.

Uzrok incidenta nije otkriven, a francuska policija nije davala nikakve izjave. Nije poznato ni da li su bivša mis Venecuele i četiri godine stariji Laguna u vezi. Prema navodima "New York Posta", jedan od najtraženijih stilista u Latinskoj Americi koji sarađuje i sa drugim kraljicama ljepote nije bio sklon nasilju, bar do sada.