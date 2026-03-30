Aca Lukas priveden u Švedskoj, prije 4 meseca ga hapsili u Makedoniji: Izrečena mu kazna u skraćenom postupku

Autor Dragana Tomašević
Lukas je izjavio da će tužiti organizatora u Švedskoj zbog neregularne dokumentacije i velikih neprijatnosti.

Aca Lukas priveden u Švedskoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Folk pjevač Aca Lukas priveden je od strane granične policije u Geteborgu, nakon čega se oglasio i naveo da sprema tužbe.

Lukas je prije samo četiri mjeseca bio uhapšen i u Makedoniji, pa se policija tada oglasila zvaničnim saopštenjem.

U saopštenju makedonske policije se navodilo da je utvrđeno je da je Aca Lukas nastupao bez potrebne dozvole.

- Dana 22.11. 2025. u 00:10 časova policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V. (57) iz Republike Srbije. Prilikom sprovođenja akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci odeljenje za kriminalističke poslove priv CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove "Jug" zajedno sa državnim tržišnim inspektoratom inspekcijom rada i upravom za Javne prihode, prilikom izvršene kontrole u ugostiteljskom objektu u Kavadarcima u kojem je on nastupao, utvrđeno je da je nastupao bez potrebne dozvole. Za učinjeni prekršaj protiv njega je Osnovnom sudu Kavadarci podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po člani 217 stav 1 tačka 2 zakona o strancima. Policija je sprovedena u Osnovni sud Kavadarci u skraćenom postupku gdje mu je izrečena novčana kazna - pisalo je tom prilikom u saopštenju.

"Tužiću organizatora"

Lukas je sinoć, nakon privođenja u Švedskoj, otkrio da su papiri koje je organizator imao bili neregularni, i najavio tužbu.

- Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata - dodao je bio Lukas, prenosi "Hype".

