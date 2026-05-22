Španska legenda Andres Inijesta uskoro počinje trenersku karijeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Prema pouzdanom italijanskom novinaru Fabriciju Romanu, bivši kapiten Barcelone i svjetski prvak sa Španijom preuzeće klupu drugoligaša Gulf junajteda iz Dubaija.

Iniesta će na klupi naslijediti svog sunrodnika Davida Iglesijasa u klubu koji je osnovan 2019. godine i trenutno se nalazi na 10. mjestu od 15 timova u drugoj ligi UAE na četiri kola do kraja sezone.

EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.



He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow.pic.twitter.com/0OIy4Obooq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)May 22, 2026

U timu nema velikih svjetskih zvijezda, ali se ističu neka poznata imena iz evropskog fudbala - Leroj Fer, bivši igrač Fejenorda, Svonsija, Kvins Park Rendžersa i Noriča, odnosno Robin Kvezon, nekadašnji reprezentativac Švedske, koji je igrao za Majnc, Al Etifak i solunski Aris.

Inijesta se dugo spremao za trenersku karijeru, a očekuje se uskoro i njegovo zvanično predstavljanje.

U svojoj impresivnoj igračkoj karijeri, španski vezista je osvojio ukupno 38 trofeja što ga čini najtrofejnim fudbalerom u Španiji.

Sa Barselonom je devet puta osvajao špansku Primeru, četiri puta Ligu šampiona, šest puta Kopa del Rej, sedam puta Superkup Španije, tri puta Superkup UEFA i tri puta Svjetsko klupsko prvenstvo. U dresu "crvene furije" je dva puta bio prvak Evrope i jednom šampion svijeta na Mundijalu u Južnoj Africi.

Takođe, osvajao je titule i u Japanu sa Kobeom - jedan Kup i Superkup, a bio je i najbolji fudbaler 2012. godine u izboru Evropske fudbalske federacije (UEFA). Kraj karijere je dočekao prije dvije godine u Dubaiju u klubu Emirejts.

