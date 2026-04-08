Aca Lukas se oglasio nakon privođenja u Švedskoj: Evo koga je optužio za falsifikovanje dokumenata

Aca Lukas se oglasio nakon privođenja u Švedskoj: Evo koga je optužio za falsifikovanje dokumenata

Autor Đorđe Milošević
Aca se izvinio publici i priznao da mu je žao zbog svega.

Aca Lukas se oglasio nakon privođenja u Švedskoj

Aca Lukas priveden je u od strane granične policije u Švedskom krajem marta, a sada se tim povodom oglasio. On kaže da je do problema došlo zato što je dokumentacija bila falsifikovana.

Aca Lukas kaže da je dokumentaciju obezbjedio organizator koncerta. Kako tvrdi, korišćeno je lažno pozivno pismo firme koja zapravo nema pravo da izdaje takve dokumente.

"Da sam znao da papiri nisu čisti, nikada ne bih krenuo na put. To je morao da bude posao organizatora, a ne moj. Napravljen je propust, ali mi nismo krivi i to ćemo dokazati", poručio je i dodao da će uslediti tužbe protiv odgovornih, uključujući organizatore i osobe koje su učestvovale u, kako navodi, prevari i lažnom predstavljanju.

On tvrdi i da je policija tragala za osobom koja je izdala sporni dokument, ali se ispostavilo da je u pitanju osoba sa kriminalnom prošlošću koja je koristila lažni identitet.

Žao mi je svih koji su došli zbog mene. Nikada ne bih svesno doveo sebe ni publiku u ovakvu situaciju. Obećavam da ćemo se vidjeti u mnogo boljim okolnostima, uz čiste papire i pravu organizaciju", rekao je pjevač za "Hajp

Izvor: Hajp/ Mondo

