Epidemija ebole u Africi nastavlja da se širi, a stručnjaci upozoravaju da svet trenutno nema spremnu vakcinu za opasni Bundibugjo soj. Bolnice su preopterećene, a broj zaraženih i mrtvih raste iz dana u dan.

Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi moglo da prođe i do devet mjeseci prije nego što vakcina protiv opasnog soja ebole poznatog kao Bundibugjo bude spremna. U Demokratskoj Republici Kongo već je potvrđeno više desetina slučajeva, dok broj sumnjivih infekcija i smrti nastavlja da raste.

SZO: Vakcina još nije spremna

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da bi moglo da prođe između šest i devet mjeseci pre nego što vakcina protiv Bundibugjo soja ebole bude spremna za upotrebu.

Dvije moguće vakcine trenutno su u razvoju, ali nijedna još nije prošla klinička ispitivanja, rekao je savetnik SZO doktor Vasei Murti.

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da je do sada registrovano oko 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 mogućih smrtnih ishoda, ali da se očekuje dalji rast brojeva zbog sporog otkrivanja virusa.

Vidi opis Loše vijesti iz SZO: Bukti opasan soj ebole, vakcina spremna tek za 9 mjeseci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zaraženi potvrđeni u Kongu i Ugandi

Tedros je rekao da je potvrđen 51 slučaj u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je virus prvo registrovan, kao i dva slučaja u susjednoj Ugandi.

SZO je u nedelju proglasila vanrednu zdravstvenu situaciju od međunarodnog značaja, ali je naglasila da situacija još nije na nivou pandemije.

"Rizik od epidemije je visok na nacionalnom i regionalnom nivou, ali nizak na globalnom nivou", rekao je Gebrejesus.

Bolnice preopterećene, zdravstveni radnici među žrtvama

Najviše potvrđenih slučajeva zabeleženo je u provinciji Ituri na istoku Konga, koja predstavlja epicentar epidemije, kao i u provinciji Severni Kivu.

Od dva potvrđena slučaja u glavnom gradu Ugande Kampali, obije osobe doputovale su iz Konga, a jedna je preminula.

Tedros je upozorio da su među preminulima i zdravstveni radnici, što dodatno zabrinjava stručnjake.

Lokalni medicinari navode da su pojedine zdravstvene ustanove preopterećene i da i dalje rade bez adekvatne zaštitne opreme.

"Prepuni smo sumnjivih slučajeva. Nemamo više mjesta", rekla je Triš Njuport iz organizacije Lekari bez granica za AFP.

Velika Britanija šalje pomoć

Britanska vlada najavila je pomoć od 20 miliona funti za suzbijanje epidemije.

Novac će biti iskorišćen za angažovanje zdravstvenih radnika, poboljšanje kontrole infekcije i praćenje širenja bolesti.

SZO je saopštila da se još istražuje koliko dugo se virus širio prije nego što je otkriven, ali da je prioritet trenutno zaustavljanje prenosa infekcije.

Prvi slučaj bila medicinska sestra

Prvi poznati slučaj bila je medicinska sestra koja je razvila simptome i preminula 24. aprila u gradu Bunija, glavnom gradu provincije Ituri.

Njeno tijelo potom je prebačeno u Mongvalu, jedan od dva rudarska grada u kojima je prijavljen najveći broj slučajeva.

Stanovnici kažu da je strah sve veći i da ljudi menjaju svakodnevne navike.

"Poslednja tri dana nisam se ni sa kim rukovala. To je kod nas uobičajeno, ali sada se ljudi plaše", rekla je Araali Bagamba iz Bunije za BBC.

Opasan i redak soj ebole

Ebola se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima i preko oštećene kože, a izaziva teško krvarenje i otkazivanje organa.

Virus je prvi put otkriven 1976. godine na području današnjeg Konga i vjeruje se da potiče od slepih miševa.

Bundibugjo soj do sada je izazvao samo dve epidemije - u Ugandi 2007. i Kongu 2012. godine - kada je usmrtio oko trećine zaraženih.

Iako je manje smrtonosan od drugih oblika ebole, problem predstavlja činjenica da za njega ne postoji odobrena vakcina niti specijalni ljekovi.

Jedna od eksperimentalnih vakcina razvija se po modelu postojeće vakcine protiv Zair soja ebole, dok se druga zasniva na istoj tehnologiji kao AstraZenekina vakcina protiv kovida.

Doktor Murti rekao je da bi druga vakcina mogla da bude spremna za klinička ispitivanja za dva do tri mjeseca, ali da postoji velika neizvesnost oko njene efikasnosti.

(BBC/Mondo)