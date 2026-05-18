Obilježavanje dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, 21. maja, građane će koštati blizu tri miliona eura, uzimajuću u obzir novac koji je za te namjene izdvojila Vlada i proslave u opštinama, kao i dodatne zahtjeve za isplate u vezi sa ovim jubilejom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Otvara se pitanje racionalnosti trošenja tolikog novca građana, s obzirom da će skoro milion eura otići za angažovanje poznatih zvijezda koje će 21. maja nastupiti na podgoričkom trgu – Rikija Martina i di-džeja Robina Šulca. Procjenjuje se da će njihovi nastupi koštati najmanje toliko, pošto Vlada nije upoznala javnost sa tim bitnim detaljima, piše Dan.

Vlada je informisala javnost da su Koordinacionom tijelu za organizaciju obilježavanja jubileja dostavljeni zahtjevi više institucija za obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava radi realizacije programskih aktivnosti. Po tom osnovu, Ministarstvo vanjskih poslova traži 150.000 eura, Ministarstvo dijaspore 25.000, a Muzički centara Crne Gore 110.000, dok "Nova Pobjeda" d.o.o. Podgorica traži 9.680 eura sa uračunatim PDV-om za izradu publikacije. Koordinacionom tijelu dostavljen je i dopis organizatora manifestacije "Modni mostovi Balkana", koji traže finansijsku podršku od 5.000 eura.

Predsjednica fondacije Banka hrane Marina Medojević izražava zabrinutost zbog načina na koji država raspolaže novcem građana u trenutku kada veliki broj stanovnika Crne Gore živi u teškim socio-ekonomskim uslovima.

,,Vlast već duže vrijeme neracionalno troši novac poreskih obveznika, kako na privilegije i visoka lična primanja funkcionera, tako i na javne manifestacije i proslave koje nijesu svojstvene ni mnogo bogatijim državama. Obilježavanje Dana nezavisnosti trebalo bi da bude prilika da se podvuče crta i odgovori na pitanje – šta je država uradila za svoje građane tokom dvije decenije nezavisnosti? Uostalom, svakodnevni život daje nedvosmislen odgovor na to pitanje: standard stanovništva je nizak, troškovi života visoki, stanarine preskupe, krediti nepovoljni, a platežna moć zaposlenih sve slabija. Socijalna zaštita nije dovoljna, dok mogućnost zaposlenja na sigurna i dobro plaćena radna mjesta često zavisi od političke pripadnosti, a ne od znanja i sposobnosti", ukazala je Medojević u izjavi za "Dan".

Ističe da se Crna Gora suočava i sa ozbiljnim demografskim problemima – negativnim prirodnim priraštajem i kontinuiranim iseljavanjem stanovništva.

,,Onoliko koliko se građanin osjeća zaštićeno i poštovano od svoje države, toliko će i osjećati pripadnost i privrženost njoj, bilo da živi u zemlji ili u inostranstvu. Smatram da se Dan nezavisnosti mogao obilježiti mnogo skromnije i odgovornije prema javnim finansijama. Procjene da će proslava koštati najmanje 2,6 miliona eura opravdano izazivaju revolt građana koji jedva podmiruju osnovne životne potrebe. Posebno čude ovoliki troškovi kada se pretpostavlja da će moguće i najveći broj posjetilaca brojnih koncerata širom Crne Gore, uključujući i najskuplji – nastup Rikija Martina u Podgorici, činiti državljani drugih zemalja. Postavlja se pitanje da li je obilježavanje 20 godina nezavisnosti organizovano na ovakav način pokušaj pokazivanja koliko Crna Gora drži do ostavljanja utiska na druge, dok za svoje ugrožene građane, socijalne programe i brojne važne potrebe često "nema novca", naglašava Medojević, prenosi Dan.

Poručuje da država postoji zbog građana i da je jaka onoliko koliko je snažna njena najslabija karika.

,,Proslave i spektakli organizovani o trošku građana predstavljaju odraz neodgovornosti onih koji donose odluke, posebno u društvu u kojem mnogi građani žive na ivici dostojanstva. Državnička politika podrazumijeva odgovornost prema novcu građana. U vremenu ekonomske nesigurnosti, prioritet svake odgovorne države moraju biti dostojanstven život građana, socijalna sigurnost i ulaganje u budućnost društva, a ne skupe manifestacije i prolazni spektakli", ističe Medojević.

Ona je ukazla da u Crnoj Gori 25,6 odsto djece živi u riziku od siromaštva, te da djeca iz siromašnih porodica, djeca sa smetnjama u razvoju i djeca iz romske i egipćanske zajednice najčešće imaju najmanji pristup osnovnim uslugama.

,,Pomoć za oko 30.000 djece koja po zvaničnoj statistici žive u siromaštvu mogla bi biti daleko veće kada bi im institucije barem djelimično omogućile da imaju ista prava i mogućnosti kao i ostali njihovi vršnjaci. Za ovih 2,6 miliona eura koje će država da izbaci iz kase građana i potroši da omogući zvijezdama luksuzan život moglo se uložiti u zdravlje i obrazovanje djece koja žive u nemaštini", kazala je Medojević.

Koliko će građane Crne Gore koštati koncert svjetske zvijezde Rikija Martina, koji je zakazan za 21. maj u Podgorici, zvanično se ne zna, jer iz Vlade još nijesu odgovorili na to pitanje "Dana". Prema podacima dostupnim u javnosti, honorar Rikija Martina kreće se između 500.000 i milion eura po koncertu. I odgovori vještačke inteligencije pokazuju da su honorari tog izvođača ogromni – od 750.000 do 1.300.000 dolara po nastupu. Dobili smo i odgovor da su honorari Rikija Martina među najvećima u svjetskoj muzičkoj industriji i da zavise od vrste nastupa, lokacije i obima produkcije,a najčešće iznose oko 900.000 dolara. To znači da za veće festivale ili privatne događaje organizator mora imati budžet od oko milion dolara samo za njegov honorar, bez dodatnih troškova. Uz osnovni honorar često idu i produkcija (scena, svjetlo, zvuk), putni troškovi (privatni avion, logistika), tim (plesači, tehničari, menadžment)... Sve to može znatno povećati ukupnu cijenu.

,,Crna Gora će biti domaćin svjetskog muzičkog spektakla na koji stiže Riki Martin. Ova muzička ikona održaće koncert u Podgorici povodom obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore", pohvalili su se ranije iz Vlade Crne Gore.