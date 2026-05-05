Koordinaciono tijelo za organizaciju obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore sa ponosom najavljuje centralni događaj trodnevnog jubilarnog programa povodom obilježavanja dvadeset godina od obnove nezavisnosti.

Izvor: Vlada Crne Gore

U okviru svečanosti, Trg nezavisnosti u Podgorici će 21. maja biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona u okviru koje će biti održan koncert svjetske muzičke ikone Rikija Martina.

- Ovaj vanserijski umjetnički događaj zamišljen je kao poklon države svojim građanima, stoga će koncert biti otvoren i besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru Vlade Crne Gore da ovaj istorijski jubilej proslavi veličanstveno, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, umjetnik koji je redefinisao svjetsku pop scenu, Riki Martin, dobitnik prestižne nagrade MTV Latin Icon (2025) i višestruki laureat Grammy priznanja, jedan je od najprodavanijih izvođača svih vremena, sa preko 70 miliona prodatih albuma širom svijeta.

- Koncertom u Podgorici, ova svjetska zvijezda prirediće ekskluzivan muzički događaj, potvrđujući status umjetnika koji je tokom više od četiri decenije duge karijere srušio jezičke barijere i postao pionir globalne muzičke revolucije.

Osim umjetničkog doprinosa, Martin je prepoznat kao vodeći svjetski filantrop i ambasador dobre volje, čija fondacija decenijama predvodi borbu za ljudska prava. Njegovo prisustvo na proslavi obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore daje dodatnu dimenziju svečanosti, ističući Crnu Goru kao tačku susreta vrhunske umjetnosti, saopšteno je iz Vlade.

Vlada Crne Gore poziva sve građane i građanke, kao i posjetioce iz regiona i svijeta, da nam se pridruže na Trgu nezavisnosti kako bismo zajedno, uz muziku i slavlje, obilježili ovaj značajan jubilej.

- Obilježavanje dvije decenije od obnove nezavisnosti, uz nastup umjetnika svjetskog renomea, prilika je da na svečan način pošaljemo poruku o Crnoj Gori kao mjestu susreta, kulture i prosperiteta, zaključuje se u saopštenju.