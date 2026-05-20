Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina zabrinula je fanove poslednjom objavom
Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, oglasila se na društvenim mrežama zabrinuvši svoje pratioce. Ona je najpre objavila fotografiju sa plaže, a potom iz bolničke postelje istakavši koliko se brzo stvari mogu promieniti.
Kako je otkrila, ona trenutno čeka operaciju zbog zdravstvenih problema.
"Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga cio život u dva dana", napisala je Mahrina.Izvor: printscreen/tiktok/mahrinaye
Mahrina je iskoristila ovu priliku i da podijeli svoja najdublja osjećanja, priznajući da joj prethodni period nije bio nimalo lak i da joj je život donio mnoge izazove.
"Evo sa vama da podijelim neke od svojih misli… U poslednje vrijeme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmjehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promijena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ti si ono sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti vjeruješ. I tu je cijela poenta", poručila je Mahrina iz bolnice.
Mahrina mora na hitnu operaciju, pogoršalo joj se stanje: Oglasila se iz bolničkog kreveta, haos na ljetovanju