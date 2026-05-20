Mahrina mora na hitnu operaciju, pogoršalo joj se stanje: Oglasila se iz bolničkog kreveta, haos na ljetovanju

Autor Jelena Sitarica
Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina zabrinula je fanove poslednjom objavom

Mahrina mora na hitnu operaciju Izvor: tiktok/mahrinaye/instagram/mahrinaye

Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, oglasila se na društvenim mrežama zabrinuvši svoje pratioce. Ona je najpre objavila fotografiju sa plaže, a potom iz bolničke postelje istakavši koliko se brzo stvari mogu promieniti.

Kako je otkrila, ona trenutno čeka operaciju zbog zdravstvenih problema. 

"Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga cio život u dva dana", napisala je Mahrina.

Izvor: printscreen/tiktok/mahrinaye

Mahrina je iskoristila ovu priliku i da podijeli svoja najdublja osjećanja, priznajući da joj prethodni period nije bio nimalo lak i da joj je život donio mnoge izazove.

"Evo sa vama da podijelim neke od svojih misli… U poslednje vrijeme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmjehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promijena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ti si ono sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti vjeruješ. I tu je cijela poenta", poručila je Mahrina iz bolnice.

