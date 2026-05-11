"Daj 500.000 € i nokautiraću Seku Aleksić, podla je": Dara Bubamara brutalno zaprijetila koleginici

Dara Bubamara oštro je prokomentarisala svoju koleginicu nakon sukoba iz prošlosti

Izvor: Printscreen/klik

Pjevačica Dara Bubamara gostovala je u lajvu Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase, gdje su se dotakli aktuelnih tema. Međutim, pjevačicu je u jednom trenutku jutjuber pitao da li bi se ikada potukla sa nekim, na šta je Dara kao iz topa rekla da ne bi imala problem sa tim.

Međutim, "lajv" je doživio usijanje kada je Baka Prase direktno pitao da li bi ušla u ring sa bivšom prijateljicom, Sekom Aleksić, na šta je Dara rekla:

"Nju bih dobila odmah. To bi bilo patosiranje, odmah. Nije u treningu, nije ništa".

"Nanijela mi je zlo"

Na pitanje da li bi pristala da on zaista organizuje taj boks meč, Dara Bubamara je otvorila dušu i otkrila nikada ovoliko surove detalje njihovog starog sukoba, naglašavajući da bi se tukla samo pod jednim uslovom – za ogroman novac.

"Da, ali za jako puno para. Šta me boli uvo, da se tučem sa nekom Sekom iz Pazove... Je l' znaš zašto bi bila patosirana? Jer od mene sve ide iz srca; nije meni sve u parama, nanijela mi je zlo i ne bih ipak...", započela je pjevačica i podsjetila na čuveni skandal oko Arene.

"Najavila sam koncert koji nisam znala da li ću da održim, jer sam bila na infuziji, u bolnici. Odlučila je da održi koncert sedam dana prije mog. Kada sam je nazvala, rekla je: 'Pa šta ima veze?' Namjerno je to uradila, a bile smo drugarice. Rekla sam da ulažem sve i dala sam 200.000 eura na koncert, ona je imala dvije sijalice. Bog sve vrati. To je bilo jako podlo i pokvareno. Neko kad mi tako kvarno uradi, za mene je mrtav. Ne zanima me u životu", u dahu je izjavila Dara.

Na samom kraju, Dara se nasmijala i u svom prepoznatljivom stilu uputila ultimativnu poslovnu ponudu Baki Prasetu: "Bogdane, pun si kao brod. Daj 500 hiljada i nokautiraću je", rekla je Dara.