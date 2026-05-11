Pjevačica Dara Bubamara bila je gošća na kanalu Bogdana Ilića, a u jednom trenutku se povela priča i oko zarade
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ugostio je u svom lajvu pjevačicu Daru Bubamaru, a njihov razgovor ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama. Dara je tokom gostovanja otvoreno pričala o zaradi i otkrila koliko novca mjesečno zarađuje, ali je još veći šok uslijedio kada je i Baka Prase rekao svoju cifru.
Dara Bubamara se pohvalila da uzima 120.000 € mjesečno pa zanijemila zbog Bakine cifre: Ni ne sanjate koji je iznos
Prije nego što je došlo do tog dijela razgovora, jutjuber je otkrio i zanimljiv detalj. Kako tvrdi, Dara je na početku tražila čak 50.000 eura da bi se pojavila u njegovom lajvu.
"Dara Bubamara je tražila 50.000 eura da dođe u lajv", rekao je Baka Prase odmah pa nastavio:
"Dara me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vrijeme da je podržim nju. Mi smo se upoznali prije 7 godina na rođendanu u Novom Sadu", priča jutjuber.
Koliko ko zarađuje?
Ubrzo zatim počeli su da govore o zaradi i Dara Bubamara je otkrila da mjesečno zarađuje oko 120.000 eura.
"Zavisi i od toga koliko imam reklamnih kampanja, tezgi, oko 120.000 eura, a možda i malo manje", rekla je Dara, a onda je Baka Prase priznao koliko on novca zaradi mjesečno.
"600.000 eura, tu negdje, zavisi od mjeseca do mjeseca", rekao je Baka Prase, a Dara je dodala: "Svaka ti čast".
