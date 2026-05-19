Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je krivični postupak protiv škaljarca Radomira Bobana Baćovića i više pripadnika njegove kriminalne organizacije zbog šverca oko dvije tone kokaina, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Oni su postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) donijeli naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: Baćovića i više osoba - I.Đ., M.T., L.D., K.D., V.D. i V.L., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv okrivljenog M.T. i za još jedno krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Okrivljenima se stavlja na teret da su, u 2020. godini, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni G.V. i nepoznato lice, pa su, zajedno sa pojedinim drugim i nepoznatim pripadnicima, neovlašćeno radi prodaje prenosili iz Južne Amerike u Evropu i Australiju 1.890 kg kokaina, dok se okrivljeni M.T. tereti i da je, zajedno sa sada pokojnim organizatorom i nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, neovlašćeno radi prodaje prenosio, iz Južne Amerike u Evropu, 250 paketa kokaina, prenose Vijesti.

Okrivljeni R.B., I.Đ., M.T., L.D., K.D. su u bjekstvu i Specijalno državno tužilaštvo će tražiti od Višeg suda u Podgorici da za njima naredi izdavanje potjernice, dok su okrivljeni V.D. i V.L., u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku", kazali su iz SDT-a.