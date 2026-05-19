Evropski savez podnijeće inicijativu skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu za kontrolno saslušanje ministra pravde Bojana Božovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić zbog slučaja odbjegle specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, pišu Vijesti.

To je na današnjoj konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević.

On je rekao da nemaju namjeru da brane ikoga ko je pobjegao pravdi, ali da su zbog toga što su u posjedu određene dokumentacije smatrali da ne postoji nikakav problem da se predstavnici institucija odazovu na kontrolno saslušanje.

"Mi smo do sada imali priliku da čujemo samo jednu stranu priče - onu koju je iznijela Lidija Mitrović. Očekujem da svi poslanici na odboru daju podršku za ovo kontrolno saslušanje", naveo je Zirojević, prenose Vijesti.

Zirojević je kazao da su u posjedu dokumenata finansijske prirode, te da su, na osnovu onoga u šta oni imaju uvid, vršene određene zloupotrebe.

Iz Uprave policije (UP) je 4. februara saopšteno da podgorička policija preduzima mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora.

Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Mitrović je na tu kaznu zatvora osuđena 23. decembra 2024. godine u Višem sudu u Podgorici, pišu Vijesti.

Za Mitrović je aktivirana i međunarodna potjernica.

Ona je 8. februara u saopštenju poručila da je njen "progon i stradanje" organizovan i realizovan isključivo od glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića.