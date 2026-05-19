"Mi smo do sada imali priliku da čujemo samo jednu stranu priče - onu koju je iznijela Lidija Mitrović. Očekujem da svi poslanici na odboru daju podršku za ovo kontrolno saslušanje", naveo je Zirojević.
Evropski savez podnijeće inicijativu skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu za kontrolno saslušanje ministra pravde Bojana Božovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić zbog slučaja odbjegle specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, pišu Vijesti.
To je na današnjoj konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević.
On je rekao da nemaju namjeru da brane ikoga ko je pobjegao pravdi, ali da su zbog toga što su u posjedu određene dokumentacije smatrali da ne postoji nikakav problem da se predstavnici institucija odazovu na kontrolno saslušanje.
"Mi smo do sada imali priliku da čujemo samo jednu stranu priče - onu koju je iznijela Lidija Mitrović. Očekujem da svi poslanici na odboru daju podršku za ovo kontrolno saslušanje", naveo je Zirojević, prenose Vijesti.
Zirojević je kazao da su u posjedu dokumenata finansijske prirode, te da su, na osnovu onoga u šta oni imaju uvid, vršene određene zloupotrebe.
Iz Uprave policije (UP) je 4. februara saopšteno da podgorička policija preduzima mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora.
Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.
Mitrović je na tu kaznu zatvora osuđena 23. decembra 2024. godine u Višem sudu u Podgorici, pišu Vijesti.
Za Mitrović je aktivirana i međunarodna potjernica.
Ona je 8. februara u saopštenju poručila da je njen "progon i stradanje" organizovan i realizovan isključivo od glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića.