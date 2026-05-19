Sanja Marinković, voditeljka emisije "Magazin in", izazvala je brojne kontroverze kako zbog svojih stavova, tako i zbog ponašanja prema gostima.

Izvor: Youtube printscreen/RTV Pink Official

Voditeljka Sanja Marinković prepoznatljiva je po svojoj emisiji "Magazin in" koju je pokrenula 2001. godine, a tokom tog perioda više puta je bila u žiži javnosti zbog ponašanja i kotroverznih stavova.

Pogledajte fotografije Sanje Marinković:

Vidi opis Goste prozvala da su glupi, podržala izjavu o nasilju: Svi skandali Sanje Marinković u emisiji "Magazin in" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svakako jedan od trenutaka o kom mnogo pričalo jeste kada je ugostila poznatu advokaticu Zoru Dobričanin koja je izjavila da žene same provociraju muškarce na fizičko nasilje, što je Sanja podržala i glasno pozdravila sa "Bravo, Zoro".

"Šta još žene rade, one isprovociraju muškarca na fizičko nasilje. Nasilje je nedozvoljeno i apsolutno ne podržavam ni promil fizičkog nasilja, ali postoje slučajevi gdje je dokazano da je do fizičkog nasilja došlo zbog konstantnog psihičkog nasilja žene na muškarcu. Oni nisu navikli, nije im u genima da se brane razgovorom, već je prva njihova reakcija da reaguju fizički", rekla je Dobričanin.

Izvor: Dan na Dan Youtube printscreen

"Kada piše u javnosti da je neko fizičko nasrnuo – ja odmah kažem: Ovo je neka koja je to sigurno izazvala", rekla je Marinković, a onda se Dobričanin nadovezala još šokantnijim stavom:

"Smatram da je pomama ženskih prava, sigurnih kuća raznih i nevladinih organizacija prilično uništila brak, a žene se na tim skupovima podučavaju kako da pređu muškarca", rekla je ona, posle čega je dobila aplauz prisutnih u studiju.

Maja Nikolić napustila emisiju

Pjevačica Maja Nikolić je takođe napravila pravu pometnju u studiju kada je odlučila da napusti emisiju. Ona je posle objasnila zbog čega je to uradila.

"Tako je, draga moja. Ja sam izašla iz njene emisije jer je nevaspitana i bezobrazna i siječe pitanja i moje izlaganje. Kad joj ne odgovara šta imam da kažem prekida me i siječe da bih joj rekla šta ona želi da čuje! Sanja je rijetko glupa i bezobrazna voditeljka i vjeruj mi da ovako ljubomornu i zlu osobu odavno nisam upoznala. Težak kompleksaš i ološ", rekla je tada Maja Nikolić.

Inače, tu emisiju je završila zanimljivom "zahvalnicom" damama u studiju.

"Hvala što se niste pravile gluplje nego što jeste", rekla je Sanja, posle čega je dodala je u pitanju šala.

Svađa sa Stanijom Dobrojević

U jednoj emisiji ugostila je starletu Staniju Dobrojević i objasnila joj da ona nikako ne može i ne treba da bude uzor mladim devojkama,

"U stvari je činjenica da ja i te kako jesam neka vrsta uzora - pričala je ona, pa se Sanja nadovezala.

"Priđe majka sa ćerkom da se slika sa nekom od vas, i djevojčica ima 7, 8, 9, 10 godina... Ja negdje lično mislim da, ni ti Stanija, i nema veze ovaj imidž koji sad imaš, niti bilo koja od vas ne treba da bude uzor djevojčici od 7, 8 godina", započela je Sanja Marinković.

Pogledajte Stanijine fotografije:

"Znaš kako Sanja, reći ću ti iskreno... ", pokušala je da odgovori Dobrojevićeva, ali ju je voditeljka presjekla.

"Šta mene zanima? Da li je tebi nekad palo na pamet da kažeš toj mami 'Izvinite gospođo, ali što Vi stavljate to dijete da se slika sa mnom, zašto ste pustili dijete od 8 godina da joj neka djevojka od 25, koja je prešla neke granice čak i svoje lične, ličnih nekih moralnih vrijednosti, nije njoj mjesto tu, eto ima crtani film, neke druge stvari, pozorište lutkarske", pričala je Sanja.

Spisak za Maju Marinković

Tokom gostovanja u emisiji Magazin In, voditeljka Sanja Marinković komentarisala je njen rijaliti život, nakon čega je Maja Marinković izvadila spisak muškaraca sa kojima je, kako tvrdi, bila intimna.

"Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada. Maja je jedva stala na jednu karticu", rekla je Sanja, dok je ona odgovorila:

"Pa normalno, osam godina sam u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dvije sezone", rekla je Marinkovićeva.

Pobijesnila zbog Nadice Ademov

Pjevačica Nadica Ademov je svojevremeno došla sa povrijeđenom nogom u emisiju Sanje Marinković, a navodno je voditeljka insistirala da prošeta na samom početku emisije.

Pogledajte fotografije Nadice Ademov:

"Nadica je na snimanje došla na dan kada je skinula longetu sa noge. Ona jedva da je mogla da stoji jer je prethodno polomila prst. Zbog toga je odmah sjela na fotelju postavljenu u scenografiji, dok su se saradnice obuvale štikle. Međutim, kada je Sanja vidjela da Nadica sjedi – poludjela je. 'Pa šta sad, treba posle 20 godina da mijenjam koncept? Znate kako se kod mene u emisiji ulazi – svi gosti silaze niz stepenice. Kamere su tako podešene. Ja neću ovo da radim!', divljala je Sanja

Valjda je pomislila da Nadica glumi zvijezdu i da ne želi da silazi niz stepenice, a ona zapravo nije mogla ni da se mrda. Ubrzo su Sanji objasnili o čemu se radi, dok je Nadica bila zgranuta. Ni ostalim gostima nije bilo baš svejedno, ali su našli neki kompromis. Ne znam na kraju kako je Nadica ušla jer sam napustila snimanje, ali znam da je emisija snimljena i da je na kraju sve prošlo u najboljem redu", priča izvor za Svet.